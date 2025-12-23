Saiba quanto o Grêmio recebeu em premiações em 2025

Tricolor não passou das primeiras fases da Copa do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio não levantou taça em 2025, mas a participação nas principais competições do calendário rendeu alguns milhões aos cofres tricolores ao longo do ano. Segundo levantamento do ge.globo, o Tricolor é o 13º time que mais arrecadou em premiações no futebol brasileiro.

No total, o Grêmio recebeu R$ 15.357.373 em premiações da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Até o momento, o valor da premiação do Brasileirão 2025 não foi divulgado.

Em 2024, o nono colocado da tabela — posição em que o Grêmio ficou nessa temporada — recebeu R$ 28,8 milhões. A tendência é que este valor seja maior em 2025.

Na Sul-Americana, o Grêmio ganhou R$ 5,1 milhões por jogar a fase de grupos, mais R$ 662 mil por vitória na fase. O playoff rendeu outros R$ 2,8 milhões. Já na Copa do Brasil, o Tricolor caiu na terceira fase e arrecadou R$ 5.733.000.

Quanto o Grêmio arrecadou em competições em 2025

Sul-Americana: R$ 9.624.373

Copa do Brasil: R$ 5.733.000

Total: R$ 15.357.373