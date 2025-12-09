Saiba quanto o Grêmio irá receber se Guilherme for vendido pelo Santos para time da MLS

Tricolor manteve 20% dos direitos econômicos do jogador. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O Grêmio pode receber uma quantia inesperada por um negócio envolvendo o atacante Guilherme, atualmente no Santos. Caso o clube paulista conclua a venda do jogador de 30 anos ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o Tricolor pode receber quase R$ 2 milhões.

De acordo com o ge.globo, a proposta dos americanos é de 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões pela cotação atual). Deste montante, 340 mil dólares (pouco mais de R$ 1,8 milhão) seriam destinados aos cofres gremistas.

A quantia diz respeito aos 20% dos direitos econômicos que permaneceram em posse do clube gaúcho quando da transferência realizada em dezembro de 2023, que envolveu a troca pelo Dodi e o empréstimo do atacante Soteldo. Na época, o Santos adquiriu 60%, com o restante pertencendo ao próprio jogador.

Formação na base

Além disso, o Grêmio teria direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa, por ter sido um dos clubes formadores do atleta. Guilherme chegou a Porto Alegre em 2014, aos 19 anos, vindo do Cotia FC.