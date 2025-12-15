Saiba quando Luís Castro será apresentado pelo Grêmio

Português assinou contrato de duas temporadas com o Tricolor. Vitor Silva / Botafogo

O Grêmio montou a programação para apresentar Luís Castro como novo técnico. O profissional de 64 anos, que está em Dubai, nos Emirados Árabes, virá a Porto Alegre nos próximos dias e, depois, viajará a Portugal para passar as festas de fim de ano.

A chegada do treinador à capital gaúcha está agendada para ocorrer na noite do próximo sábado (20). No domingo (21), o português concederá a primeira entrevista coletiva. Os detalhes ainda serão divulgados pelo clube.

Além do contato inicial com a imprensa, Castro também terá algumas agendas internas com os dirigentes gremistas, que lhe apresentarão a estrutura do clube. Na segunda-feira (22), pegará um voo para Portugal.

A pré-temporada do Grêmio, com a apresentação dos jogadores no CT Luiz Carvalho, está prevista para iniciar no dia 2 de janeiro.

Luís Castro foi anunciado como treinador do Grêmio na última sexta-feira (12). O contrato do profissional tem duração de duas temporadas.