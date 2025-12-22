Saiba o valor que o Panathinaikos pretende receber por Tetê

Tetê sofre críticas na Grécia. Aris MESSINIS / AFP

Tetê está na lista de vendas do Panathinaikos. Em sua segunda temporada na Grécia, o meia formado na base do Grêmio não ganhou a projeção imaginada e está no radar da equipe gaúcha. Uma venda na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões) seria satisfatória para o clube grego. Um empréstimo com passe fixado é uma proposta capaz de fechar negócio.

Apesar da má fase e das críticas, Tetê segue como titular da equipe. Ele é o maior salário do clube.

O Panathinaikos vive uma crise. Em uma das suas piores temporadas em tempos modernos, o clube ocupa a sexta colocação no Campeonato Grego, com 22 pontos, 15 a menos do que o AEK Atenas.

A má fase culminou na contratação do espanhol Rafa Benítez para comandar a equipe. O técnico chegou em outubro para realizar a reconstrução do elenco. Tetê seria um dos mais cotados a deixar o clube.