Retrospectiva 2025: relembre como foi, mês a mês, a temporada do Grêmio

Grêmio assumiu a gestão da Arena em 2025.

Dentro de campo, 2025 não deixará saudades para o torcedor do Grêmio. O último ano da gestão de Alberto Guerra à frente do clube foi marcado por eliminações precoces e pela perda do Gauchão depois de sete anos, somados ao agravamento dos problemas financeiros.

A partir da metade do ano, veio a boa notícia da aquisição da gestão da Arena, seguida pelas novas contratações para a sequência do Brasileirão e, já em novembro, a eleição para presidente do clube, com a vitória de Odorico Roman.

Zero relembra, mês a mês, como foi a temporada do Grêmio.

Retrospectiva 2025

Janeiro

Apresentação de Quinteros foi cercada de expectativa. Marco Souza / Agência RBS

O Grêmio já abriu 2025 com Quinteros como novo treinador. Anunciado oficialmente em 28 de dezembro do ano anterior, Quinteros foi apresentado no dia 6 de janeiro.

A estreia, vista em perspectiva hoje, seria uma espécie de prelúdio do que viria. Na abertura do Campeonato Gaúcho, empate sem empolgar com o Brasil de Pelotas, fora de casa, em 0 a 0.

Em janeiro, também desembarcaram os primeiros reforços. Entre eles, o goleiro Tiago Volpi e o lateral João Lucas.

Fevereiro

No segundo mês do ano, Grêmio quase foi eliminado para o São Raimundo, na abertura da Copa do Brasil. Hélio Garcias / São Raimundo/Divulgação

Fevereiro foi um mês em que diversos reforços desembarcaram em Porto Alegre. Nomes contestados, como os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido, foram apresentados nesta época. Wagner Leonardo, que foi titular em boa parte da temporada, também chegou neste mês.

Foram cinco jogos disputados em fevereiro na primeira fase do Estadual, com três vitórias, o empate no Gre-Nal e uma derrota para o Juventude. O único algoz até então no Gauchão seria o adversário na semifinal: no primeiro jogo, vitória Tricolor por 2 a 1 na Arena.

Também foi o mês da estreia na Copa do Brasil. A campanha na competição, que duraria apenas quatro jogos, não teve nenhuma vitória. Na arrancada, muito sofrimento e uma atuação ruim contra o São Raimundo: o estreante Kike Olivera marcou no fim, evitou o vexame, e o Grêmio passou nos pênaltis à segunda fase.

Março

Derrota em casa para o Inter na final inviabilizou conquista do octacampeonato Estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro compromisso de março foi, logo no dia 1º, o jogo de volta da semifinal do Gauchão. E, mais uma vez, a vaga veio com sofrimento e nos pênaltis.

O Tricolor chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas um gol de bicicleta do zagueiro Gustavo Martins levou a partida para os pênaltis. Nas cobranças, Volpi defendeu duas vezes e marcou o seu para manter vivo o sonho do octa estadual.

No entanto, a final do Gauchão deixaria um gosto amargo, e começaria a colocar uma pressão que viria a ser irreversível para Gustavo Quinteros. No jogo de ida, na Arena, derrota por 2 a 0. No jogo de volta, o Inter administrou a vantagem, e o empate em 1 a 1 foi suficiente para impedir o título Tricolor.

Em março, mais sofrimento para avançar na Copa do Brasil. Em um jogo repleto de falhas defensivas, o Grêmio empatou em 3 a 3 com o Athletic-MG, e precisou das cobranças alternadas para vencer por 8 a 7 e avançar à terceira fase da competição.

Abril

Derrota para o Mirassol com gol de Reinaldo resultou na demissão de Gustavo Quinteros. Pedro Zacchi / Agência Mirassol/Divulgação

A perda do octacampeonato para o Inter, somado às classificações dramáticas contra times de menor expressão na Copa do Brasil, fizeram com que Quinteros entrasse muito pressionado em abril.

No início do mês, outro sufoco. O Grêmio estreou na Sul-Americana com vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño mas, mais uma vez, sofreu com falhas e más atuações coletivas.

Após o início do Brasileirão, o time continuou não convencendo. E a gota d'água para o treinador foi a goleada por 4 a 1 para o Mirassol, fora de casa.

Após esse revés, às vésperas do Gre-Nal pelo Brasileirão, demitiu o técnico Gustavo Quinteros. O clássico, que teve James Freitas no comando, terminou empatado em 1 a 1.

Dias depois, a direção anunciou o retorno de Mano Menezes ao comando, 20 anos depois da primeira passagem do treinador. A estreia foi frustrada: duas falhas individuais de Jemerson, um dos "vilões" para a torcida no primeiro semestre, definiram o empate em 2 a 2 fora de casa contra o Godoy Cruz, na Sul-Americana.

Maio

Time de Mano Menezes não marcou nenhum gol em casa diante de uma equipe de Série C do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O mês ficou marcado por uma das grandes (se não a maior) derrotas do Grêmio no ano: a eliminação para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil. Após derrota por 3 a 2 fora de casa, o Grêmio não saiu do 0 a 0 com o rival na Arena e viu o sonho do hexa ser adiado mais uma vez, agora diante de um time da Série C do Campeonato Brasileiro.

Menos de um mês depois de sua chegada, o técnico Mano Menezes já estava bastante pressionado. O desempenho na Sul-Americana e no Brasileirão tampouco enchia os olhos, e o time seguia sofrendo dentro de campo. Como reflexo, a segunda posição no grupo da competição continental, e a vaga apenas aos playoffs, e não às oitavas, na Sul-Americana.

Junho

Marcelo Marques comprou a Arena e doou ao clube. Jefferson Botega / Agencia RBS

Antes da parada para o Mundial de Clubes, foram apenas dois jogos em junho. Com 12 rodadas disputadas, o Grêmio era apenas o 11º colocado no Brasileirão, sem que o desempenho

Fora de campo, os movimentos políticos visando a eleição do fim do ano já agitavam os bastidores do clube. No início do mês, o empresário Marcelo Marques anunciou, pela primeira vez, a candidatura à presidência do Grêmio.

Julho

Com "lei do ex", Barcos marcou em eliminação do Grêmio na Sul-Americana. Duda Fortes / Agencia RBS

Ainda durante a pausa do Mundial, o título da Recopa Gaúcha sobre o São José pouco significou em termos de alívio de pressão. Pelo contrário: o mês de julho ficou marcado por mais uma eliminação.

Nos playoffs da Sul-Americana, o Grêmio levou 2 a 0 no jogo da ida, para o Alianza Lima. Na volta, na Arena, o 1 a 1 com direito a gol de Hernán Barcos, sacramentou o fim do sonho de título para o time no ano.

Em julho, dois reforços importantes: o zagueiro Balbuena e o atacante Carlos Vinícius foram anunciados. Foi neste mês, também, que o empresário Marcelo Marques anunciou a compra e doação da gestão da Arena ao clube.

Agosto

Lanterna Sport venceu o Grêmio em plena Arena. André Ávila / Agencia RBS

Em agosto, mais um tropeço que colocou o trabalho de Mano Menezes em xeque. Na Arena, o time foi derrotado por 1 a 0 para o lanterna Sport, que ainda não tinha vencido no Brasileirão. A direção, no entanto, decidiu bancar o treinador, que enfrentou seu pior momento desde a chegada.

Diante da ameaça de rebaixamento e da pressão, a direção foi ao mercado na janela de transferências. Em agosto, o clube anunciou as chegadas do lateral Marcos Rocha e do volante Arthur.

No fim do mês de agosto, mais movimentos surpreendentes de Marcelo Marques. No dia 27, ele anunciou a desistência da candidatura à presidência. Dois dias depois, anunciou o retorno ao processo eleitoral.

Setembro

Vitória no Gre-Nal em pleno Beira-Rio foi momento de alívio para o torcedor em uma temporada sofrida. André Ávila / Agencia RBS

Assim, o Grêmio entrou pressionado no mês do clássico Gre-Nal. Uma derrota significaria a proximidade cada vez maior com a zona de rebaixamento.

Mas o Grêmio foi ao Beira-Rio e se saiu bem. Depois de nove anos, voltou a vencer um clássico pelo Brasileirão como visitante, e o 3 a 2 aliviou um pouco a pressão sobre o time, além de provocar a queda de Roger Machado no comando do rival.

Fora de campo, mais movimentações de bastidores na política. Marcelo Marques voltou atrás mais uma vez e, agora em definitivo, anunciou a saída do processo eleitoral do Grêmio.

Em termos de reforços, mais uma chegada. Willian foi apresentado neste mês pelo clube mas, ainda em setembro, sofreu com uma lesão no pé direito.

Outubro

Odorico Roman (esq.) e Paulo Caleffi foram ao segundo turno nas eleições presidenciais. Renan Mattos / Agência RBS

Em outubro, foram apenas duas vitórias no Brasileirão. Fora de campo, o cenário político já dominava as discussões. O clube já debatia, com os pré-candidatos, quem eram os favoritos a irem à disputa no pátio.

No fim de outubro, definições importantes para o processo eleitoral. Após pleito no Conselho Deliberativo, ficou definido que Odorico Roman e Paulo Caleffi disputariam o segundo turno das eleições presidenciais.

Novembro

Novo presidente ficará no cargo até 2028. Ronaldo Bernardi / AgÊncia RBS

O início do mês começou com definições importantes para o futuro do clube. No dia 8, nas eleições abertas aos sócios, Odorico Roman venceu Paulo Callefi e se tornou o novo presidente do Grêmio para o triênio 2026/2028.

Os problemas financeiros seguiam. O Grêmio chegou a sofrer com um transfer ban da Fifa, por conta da negociação envolvendo o atacante Arezo. O imbróglio só seria resolvido no mês seguinte.

Em campo, o time seguiu sofrendo. Foi apenas no dia 19 de março, na 34ª rodada, que o Tricolor bateu o Vasco, chegou aos 43 pontos e encaminhou a permanência na Série A.

Dezembro

Apresentação de Alberto Guerra foi primeiro ato da nova gestão no clube. Saimon Bianchini / Agência RBS

Com a patrocinadora máster, o clube também teve problemas. A falta de pagamento constante por parte da Alfa nos últimos meses resultou no rompimento do contrato, e numa camisa feita de forma "improvisada" para a disputa das últimas rodadas.

A despedida do torcedor também foi um reflexo do ano. No último jogo na Arena, derrota para o Fluminense por 2 a 1. Na última rodada, em que o foco do torcedor estava na briga do rival contra o rebaixamento, uma vitória por 4 a 0 fora de casa que pouca gente vai se lembrar num futuro próximo.

Logo após o fim do Campeonato Brasileiro, a nova direção decidiu que encerraria o trabalho de Mano Menezes. A opção foi pela contratação do português Luís Castro, na tentativa de fazer uma temporada melhor para o Grêmio no próximo ano, na comparação com o esquecível 2025 para a torcida Tricolor.