Reforçômetro tricolor: como foram os jogadores contratados pelo Grêmio em 2025

Carlos Vinícius, Willian, Marcos Rocha, Kike e Arthur (da esquerda para a direita) foram alguns dos nomes que chegaram a Porto Alegre em 2025. Montagem sobre fotos / Jeff Bottega / Agência RBS e Lucas Uebel / Grêmio

O ano de 2025 marcou o último ano da gestão do presidente Alberto Guerra no Grêmio. E o clube precisou reforçar o time, especialmente ao longo da temporada, para evitar correr risco de rebaixamento, após eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

No total, desde o início do ano, o Tricolor contou com 19 reforços. Zero Hora preparou uma lista de todos esses nomes, e uma análise do desempenho de cada um dos atletas que desembarcaram em Porto Alegre em 2025.

Os números abaixo levam em conta todas as competições disputadas pelo Grêmio em 2025. São elas o Gauchão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo os números dos reforços do Grêmio em 2025

Goleiros

Thiago Volpi

Volpi nunca caiu completamente nas graças da torcida. Duda Fortes / Agencia RBS

Volpi chegou a Porto Alegre em janeiro, com status para ser o novo titular da camisa 1, após a saída de Marchesín. No entanto, nunca caiu completamente nas graças da torcida. Oscilou entre boas atuações e falhas em lances considerados "defensáveis".

Jogos: 53

53 Minutos em campo: 4.770

4.770 Gols marcados : 2

: 2 Gols sofridos: 62

62 Assistências: 2

Jorge

Apresentado em março, Jorge não entrou em campo pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O goleiro de 24 anos chegou ao clube em março, após o Gauchão disputado pelo Pelotas. Veio como alternativa para compor o grupo, e até ficou no banco de reservas em muitas partidas. No entanto, não entrou em campo pelo Grêmio no ano.

Jogos: 0

0 Minutos em campo: 0

0 Gols sofridos : 0

: 0 Assistências: 0

Laterais direitos

João Lucas

João Lucas durante a sua apresentação. LUCAS UEBEL / Gremio Divulgação

João Lucas foi o primeiro reforço anunciado pelo Grêmio em 2025. Com boas passagens por Cuiabá e Juventude, não conseguiu repetir o feito no Grêmio. Começou a temporada disputando posição com João Pedro, mas perdeu espaço na hierarquia com a chegada de Marcos Rocha.

Jogos: 20

20 Minutos em campo: 1.049

1.049 Gols marcados: 1

1 Assistências: 4

Marcos Rocha

Jogador de 37 anos veio do Palmeiras. Renan Mattos / Agencia RBS

Outro jogador que chegou com o Campeonato Brasileiro em andamento. Aos 37 anos, o multicampeão pelo Palmeiras cumpriu aquilo que se esperava dele: contribuiu ofensivamente com um time que tinha dificuldades para criar, e ajudou a equilibrar o setor defensivo, castigado no primeiro semestre. Todas as vezes que esteve em campo, foi como titular.

Jogos: 13

13 Minutos em campo: 1.053

1.053 Gols: 0

0 Assistências: 0

Laterais esquerdos

Lucas Esteves

Lucas Esteves perdeu espaço no decorrer do ano. Renan Mattos / Agencia RBS

Apresentado em fevereiro, Lucas Esteves chegou a figurar entre titulares, especialmente no Gauchão, Copa do Brasil e Sul-Americana. No entanto, perdeu espaço e, em agosto, quase acabou emprestado de volta ao Vitória, do qual veio no início do ano.

Jogos: 23

23 Minutos em campo: 1.759

1.759 Gols : 0

: 0 Assistências: 1

Luan Cândido

Luan Cândido terminou o ano no Sport. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Vindo do Red Bull Bragantino, o jogador enfrentou a concorrência de Marlon e Lucas Esteves no setor. Assim, não conseguiu entrar em campo muitas vezes pelo Grêmio. Em setembro, acabou emprestado ao Sport. Foram apenas três jogos com a camisa do Tricolor.

Jogos: 3

3 Minutos em campo: 89

89 Gols: 0

0 Assistências: 0

Marlon

Marlon foi um dos principais reforços do Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Gremio

Um dos principais reforços da primeira janela do Grêmio no ano. E um dos que mais correspondeu. Tomou conta da posição de lateral esquerdo, e foi titular durante toda a temporada. Participou de 32 dos 38 jogos do Grêmio na Série A do Brasileirão.

Jogos: 37

37 Minutos em campo: 3.209

3.209 Gols: 1

1 Assistências: 3

Enzo

Enzo não chegou a estrear pelo Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Após a eliminação na Copa do Brasil para o CSA, um jogador chamou a atenção do Grêmio. A surpresa da janela de agosto foi o lateral esquerdo Enzo Henrique, de 23 anos. Ele veio como alternativa para o elenco por empréstimo junto ao clube alagoano. Mas foi outro que sequer fardou.

Jogos: 0

0 Minutos em campo : 0

: 0 Gols: 0

0 Assistências: 0

Zagueiros

Wagner Leonardo

Atleta foi comprado junto ao Vitória. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mais um atleta que veio contratado junto ao Vitória. Horas antes do fim da inscrição de atletas para o Gauchão, em fevereiro, o defensor foi anunciado. Diante dos problemas defensivos apresentados pelo Grêmio ao longo da temporada, foi um dos zagueiros mais utilizados: entrou em campo em mais de 40 vezes.

Jogos: 42

42 Minutos em campo : 3.538

: 3.538 Gols : 1

: 1 Assistências: 3

Balbuena

Lesão encerrou precocemente temporada de 2025 para o defensor. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O paraguaio de 34 anos chegou em agosto, e também teve o seu primeiro ano de Grêmio encurtado por uma grave lesão. Titular nos dois primeiros jogos, contra Sport e Atlético-MG (com direito a gol), e com boas atuações, se machucou naquela que era apenas sua terceira partida. A fratura na fíbula contra o Ceará tirou o defensor de combate no restante de 2025.

Jogos: 3

3 Minutos em campo: 225

225 Gols : 1

: 1 Assistências: 0

Noriega

Nipo-peruano surpreendeu improvisado como zagueiro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Contratado inicialmente para atuar como volante, o peruano de 23 anos surpreendeu na função do miolo da zaga. Vindo do Alianza Lima, Noriega foi seguro nas partidas em que foi exigido, e começou muitos jogos do Grêmio na reta final do Brasileirão, quando o setor sofreu com desfalques.

Jogos: 14

14 Minutos em campo: 1.186

1.186 Gols: 0

0 Assistências: 3

Meias

Camilo

Camilo nunca convenceu com a camisa tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

Vindo da Rússia em um trabalho de prospecção de mercado e análise de desempenho, Camilo nunca convenceu. Dos 23 jogos que fez pelo Grêmio, em 13 saiu do banco de reservas. Fica marcado especialmente pelo mau desempenho no primeiro jogo da final do Gauchão, quando seu setor de meio-campo foi amplamente dominado pelo Inter de Alan Patrick.

Jogos: 23

23 Minutos em campo: 1.145

1.145 Gols marcados: 0

0 Assistências: 1

Cuellár

Cuellar sofreu com problemas físicos ao longo do ano. Guilherme Testa / Grêmio,Divulgação

O colombiano chegou ainda na primeira janela do ano. No entanto, esbarrou em diversos problemas físicos, e não conseguiu ter a sequência que se esperava dele. Quando jogou, teve apenas lampejos do meia habilidoso campeão pelo Flamengo.

Jogos: 26

26 Minutos em campo : 1.393

: 1.393 Gols : 0

: 0 Assistências: 1

Arthur

Arthur representou acréscimo de qualidade ao meio-campo até então burocrático do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O campeão da Libertadores de 2017 mostrou que todos os seus predicados, a experiência de Europa, aliado à qualidade com a bola no pé que sempre demonstrou ao longo de toda a carreira, podem fazer a diferença no futebol brasileiro. Desembarcou no fim de agosto e mudou o meio-campo do Grêmio de patamar, deu qualidade à saída de jogo, e desafogou um time pouco criativo até seu retorno.

Jogos: 13

13 Minutos em campo: 1.088

1.088 Gols: 0

0 Assistências: 0

Alex Santana

Alex Santana não teve bom desempenho com a camisa do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Contratado por empréstimo junto ao Corinthians, o meia de 30 anos foi anunciado em junho. E foi mais um dos reforços que não caiu nas graças nem da torcida, nem da comissão técnica. Fez apenas 10 jogos com a camisa do Grêmio, sendo titular em apenas quatro.

Jogos: 10

10 Minutos em campo: 501

501 Gols : 0

: 0 Assistências: 0

Atacantes

Amuzu

Depois das dificuldades iniciais de adaptação, o belga terminou a temporada em alta. Duda Fortes / Agencia RBS

Anunciado em fevereiro, foi outra contratação feita com o pensamento "fora da caixa". O belga enfrentou dificuldades de adaptação na sua chegada a Porto Alegre, mas cresceu de produção no segundo semestre, catapultado pelos novos reforços da janela. Terminou o ano como titular.

Jogos: 28

28 Minutos em campo: 1.560

1.560 Gols: 5

5 Assistências: 4

Kike Olivera

Kike Olivera se envolveu em polêmicas ao longo do ano. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O uruguaio chegou ao clube como a contratação mais cara da história (cerca de R$ 25 milhões). No entanto, deve ficar marcado mais pelas polêmicas do que por grandes atuações. O jogador, na mira de Bahia e Nacional-URU, não deve seguir no clube em 2026.

Jogos: 37

37 Minutos em campo: 2.286

2.286 Gols marcados: 5

5 Assistências: 2

Willian

Willian também teve uma lesão. Duda Fortes / Agencia RBS

Apresentado em setembro, o experiente meia-atacante de 37 anos foi outro que ajudou o time a mudar de patamar. Com passagens pelo Chelsea e pela Seleção Brasileira, deu qualidade a um ataque que sofria para produzir. Uma lesão fez com que Willian disputasse menos jogos do que se esperava na reta final da temporada.

Jogos : 6

: 6 Minutos em campo: 312

312 Gols marcados: 1

1 Assistências: 2

Carlos Vinícius

Atacante foi o vice-artilheiro do clube no ano. Lucas Uebel / GREMIO FBPA

Outro jogador que chegou na última janela de 2025. Vindo da Premier League, não demorou para cair nas graças do torcedor do Grêmio. Disputou apenas 14 jogos na temporada, e marcou 12 vezes, tornando-se vice-artilheiro do clube no ano, atrás apenas de Braithwaite, com 14.

Jogos: 14

14 Minutos em campo: 962

962 Gols marcados: 12

12 Assistências: 1