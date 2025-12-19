Quem é o jovem jogador do Peñarol que interessa ao Grêmio

Jovem pode chegar ao Grêmio na negociação envolvendo Arezo. Luis ROBAYO / AFP

Com Luís Castro definido como treinador da equipe para a próxima temporada, o Grêmio começa a se movimentar no mercado de transferências. O primeiro nome a ser ventilado é o do zagueiro uruguaio Nahuel Herrera, de 21 anos, do Peñarol. O Grêmio tenta envolver o jogador na negociação de venda aos uruguaios do atacante Matías Arezo. O Tricolor pede US$ 3,5 milhões.

O jogador de 1m87cm tem chamado a atenção no país vizinho e foi um dos destaques da posição no Uruguaio. Apesar de atuar no profissional do Peñarol desde 2023, foi neste ano que viveu a melhor temporada. Foram 40 jogos e dois gols marcados. Na Libertadores, foi titular nas oito partidas do time, que foi eliminado nas oitavas de final para o Racing.

Segundo o jornalista Juan Pablo Tamborini, do Grupo Tenfield e da Radio Sport 890, Herrera foi a grande promessa uruguaia em 2025. Ele destaca a qualidade com a bola nos pés e a personalidade do atleta.

— É uma das melhores aparições que teve o futebol uruguaio nesta temporada. É um zagueiro pelo lado direito, que tem uma presença muito boa e, ao mesmo tempo, é rápido. Ele sabe jogar com os pés e costuma ajudar na saída de bola. Mas o que mais se destaca é a personalidade dele. Apesar de ser um jogador jovem, ele rendeu muito, inclusive nas partidas mais importantes do Peñarol — disse.

No Campeonato Uruguaio, Herrera foi eleito como revelação. Na final entre Nacional e Peñarol, as equipes empataram em 2 a 2 na ida, e o Nacional venceu na volta por 1 a 0, ficando com a taça. Nos primeiros minutos do primeiro jogo, o zagueiro teve uma luxação no ombro e teve de ser substituído. Mesmo assim, esteve em campo na partida decisiva, por mais que não tivesse as melhores condições físicas.

— Ele teve uma lesão no começo do jogo de ida da final contra o Nacional e jogou com um problema no ombro na segunda partida. Ele suportou 120 minutos e não estava apto para jogar — lembra Juan Pablo Tamborini, que cita o fato de que o Peñarol deseja contar com o jogador para o primeiro semestre de 2026.

A negociação

O Peñarol já indicou que deseja a permanência de Arezo, mas para isso precisa pagar os US$ 3,5 milhões pedidos pelo Tricolor. Conforme apurado pelo repórter de Zero Hora Geison Lisboa, a diretoria do clube uruguaio dificilmente deve colocar o zagueiro nesses moldes de negociação.