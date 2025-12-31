Quem é Caio Paulista, jogador que deve ser o primeiro reforço do Grêmio para 2026

Caio Paulista defendeu o Atlético-MG em 2025. Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

Caio Paulista deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Grêmio para 2026. O jogador, que pertence ao Palmeiras, mas estava no Atlético-MG na última temporada, tem negociações avançadas com o Tricolor para jogar na equipe no próximo ano. O vínculo seria de empréstimo por uma temporada, com os salários sendo divididos entre os dois clubes.

Aos 27 anos, o lateral-esquerdo, que também pode atuar como meia ou como ponta no mesmo lado, tem como principais características a velocidade e a versatilidade. Em contrapartida, o atleta não agradou os torcedores do Galo nesta temporada. Foram 36 jogos em 2025, sendo 15 como titular. No período, deu apenas uma assistência.

Formado nas categorias de base de Ceará, Fluminense, Tombense e Avaí, o jogador defendeu o Tricolor Carioca entre 2020 e 2023. Foi na equipe, quando treinado por Fernando Diniz, que passou a ter mais oportunidades na lateral esquerda. Depois, foi cedido ao São Paulo, clube em que teve o melhor momento da carreira.

Em apenas uma temporada, Caio Paulista disputou 50 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Ele foi titular do time de Dorival Júnior na conquista inédita da Copa do Brasil.

Contratado pelo rival

O São Paulo tinha a opção de compra do atleta após o término do empréstimo, mas viu o atleta acertar com o rival. O Palmeiras atravessou a negociação e pagou R$ 18,3 milhões ao Fluminense para contar com o jogador, segundo a ESPN. Em 2024, ele assinou contrato de cinco anos com o Verdão.

Na primeira temporada, disputou 39 jogos e deu três assistências. Mesmo assim, o desempenho não agradou a comissão de Abel Ferreira. No começo de 2025, ele foi emprestado ao Atlético-MG e, novamente, teve uma temporada abaixo do esperado.