Quando o Grêmio deve anunciar os primeiros reforços para 2026

Departamento de futebol trabalha para concretizar negociações. Duda Fortes / Agencia RBS

Os dirigentes do Grêmio trabalham intensamente na busca por reforços para a temporada de 2026. A ideia inicial é priorizar qualidade, e não quantidade. Por isso, o clube almeja a contratação de um goleiro, um lateral-direito, um zagueiro e um meia. Dentre essas quatro posições, Tetê é quem está mais próximo de um anúncio.

Os outros negócios em andamento podem se estender por mais algum tempo, ficando para os primeiros dias de janeiro. No caso de Tetê, após o acerto com o jogador, o Grêmio aguarda o aval do Panathinaikos, da Grécia, para realizar o anúncio oficial.

Esse acordo, inclusive, pode ser confirmado antes da virada do ano. Tetê segue em Porto Alegre acompanhando os trâmites finais para o anúncio de seu retorno ao Grêmio. O meia-atacante, junto de seu empresário, tem papel importante na negociação para viabilizar um acordo entre o Tricolor e o clube grego.

Os dirigentes do Grêmio não estabelecem um prazo para anunciar seus primeiros reforços visando à próxima temporada, mas tem ciência de que o tempo é curto. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 2 de janeiro, e o Brasileirão tem início no dia 28 do mesmo mês.