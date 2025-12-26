Qual é a projeção do grupo de jogadores do Grêmio para a temporada de 2026

Antonio Dutra e Paulo Pelaipe trabalham para definir o elenco de jogadores para a próxima temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio terminou a temporada de 2025 com 37 jogadores listados no grupo principal. Um número que certamente será menor ao longo de 2026. Mas, no início do Gauchão, ainda será possível manter este tamanho de grupo. Afinal, o técnico Luís Castro terá de rodar o elenco para permitir que os principais nomes possam ter mais tempo de pré-temporada para o começo do Brasileirão.

Inicialmente, a lista já conta com a redução no número de nomes. Alysson e Cristian Olivera serão negociados. O primeiro foi vendido ao Aston Villa, enquanto o uruguaio será emprestado ao Bahia. Alex Santana e Enzo não terão os contratos renovados e serão devolvidos aos seus clubes.

E a tendência é de que os jogadores emprestados pelo Grêmio também não sejam reintegrados ao grupo. Adriel, Ronald e Arezo estão sendo negociados e não devem abrir 2025 como opções para Luís Castro. Carballo, lesionado, segue vinculado ao Portland Timbers até estar recuperado. Mayk segue vinculado ao Grêmio Novorizontino até junho de 2026.

O zagueiro Luis Eduardo, o volante Tiaguinho e o meia Gabriel Mec serão acréscimos certos, além dos reforços procurados pelo departamento de futebol para o grupo de Luís Castro. Outros jovens serão avaliados pela comissão técnica, como o lateral-esquerdo Pedrinho e o meia-atacante João Borne, e podem iniciar o Gauchão com o time principal.

Rodrigo Ely, Balbuena, Villasanti e Braithwaite não serão alternativas para o Gauchão. Os quatro estão no processo de recuperação de lesão e só estarão à disposição de Castro para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

A lista de jogadores do grupo principal ao final de 2025:

Goleiros : Gabriel Grando, Jorge, Thiago Beltrame e Tiago Volpi

: Gabriel Grando, Jorge, Thiago Beltrame e Tiago Volpi Zagueiros : Kannemann, Rodrigo Ely, Viery, Wagner Leonardo, Balbuena, Gustavo Martins e Jemerson

: Kannemann, Rodrigo Ely, Viery, Wagner Leonardo, Balbuena, Gustavo Martins e Jemerson Laterais : Marlon, Enzo, João Lucas, João Pedro, Lucas Esteves e Marcos Rocha

: Marlon, Enzo, João Lucas, João Pedro, Lucas Esteves e Marcos Rocha Meio-campistas : Cuéllar, Dodi, Edenilson, Noriega, Cristaldo, Monsalve, Riquelme, Villasanti, Willian, Alex Santana, Arthur e Camilo

: Cuéllar, Dodi, Edenilson, Noriega, Cristaldo, Monsalve, Riquelme, Villasanti, Willian, Alex Santana, Arthur e Camilo Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Braithwaite, Carlos Vinícius, Cristian Olivera e Pavon