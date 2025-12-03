Quais resultados servem para o Grêmio seguir sonhando com G-8 no Brasileirão? 

Grêmio perdeu com dois gols de Soteldo na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

A derrota para o Fluminense dificultou as chances de o Grêmio de jogar a Libertadores da próxima temporada. Ainda que o Tricolor possa acabar no G-8 (se ele acontecer após a Copa do Brasil), a equipe de Mano Menezes precisa torcer por um resultado para chegar à última rodada com chances de classificação: São Paulo perder ou empatar com o Inter.

Atualmente, o Grêmio é 10º colocado, com 46 pontos, dois a menos que o São Paulo. Uma vitória da equipe paulista encerra as chances dos gaúchos de jogar a principal competição sul-americana em 2026. O time de São Paulo iria a 51 pontos e aumentaria a diferença para cinco pontos.

Além de ficar de olho no São Paulo, os gremistas também secam outros três times que podem ultrapassar o Tricolor nesta penúltima rodada: Corinthians (que visita o Fortaleza), Atlético-MG (que recebe o Palmeiras) e Ceará (encara o Flamengo no Maracanã). Ainda que estes clubes passem pelo Grêmio, ficarão ao alcance na rodada final.

Na última rodada, o Grêmio viaja até Recife para enfrentar o Sport no domingo, às 16h, na Ilha do Retiro.