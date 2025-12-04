Quais as contas para o Grêmio se garantir na Sul-Americana?

Grêmio perdeu na última rodada para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Sem chance de se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem, o Grêmio ainda precisa confirmar sua vaga na Sul-Americana. Atualmente na 11ª posição, com 46 pontos, o Tricolor enfrentará o Sport no domingo (7) pela última rodada do Brasileirão.

Para garantir seu lugar, basta para a equipe de Mano Menezes fazer um ponto na Ilha do Retiro. Chegando aos 47 pontos, o Grêmio terminaria ao menos na 13ª posição na tabela.

Em caso de derrota, terá que torcer por resultados paralelos para terminar dentro da zona de classificação. Só dois times podem ultrapassar o Grêmio. Os jogos que importam são:

Botafogo x Fortaleza

Santos x Cruzeiro

Atlético-MG x Vasco

Ceará x Palmeiras

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Tricolor tem 98,5% de chance de se garantir na competição.