Promessa da base do Grêmio impressiona o técnico Luís Castro

Tiaguinho foi um destaques da Seleção Brasileira sub-17 Nelson Terme / CBF,Divulgação

Após a temporada de sucesso nas categorias de base, Tiaguinho foi promovido ao elenco principal no Grêmio. Pela equipe tricolor, foi vice-campeão brasileiro sub-17 e semifinalista da Copa São Paulo, principal competição sub-20 no país. Na Seleção Brasileira, foi campeão Sul-Americano sub-17 e um dos grandes destaques do time na Copa do Mundo da categoria.

O desempenho no Mundial despertou a atenção do novo técnico gremista. Luís Castro assistiu a jogos da competição e gostou bastante das atuações do meio-campista tricolor. Imagens do jovem rodaram o mundo, após converter uma cobrança de "cavadinha" na disputa contra o Paraguai.

Em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo (28), Francesco Barletta, coordenador-geral das categorias de base do Grêmio, falou sobre as expectativas em relação a Tiaguinho e os demais atletas que foram promovidos:

— O atleta que vai pro profissional tem que ter a capacidade de entendimento rápido do que está vivendo e a capacidade de se adaptar ao ambiente novo e de uma pressão diferente. O Tiago é um menino que tem essa capacidade de entender o ambiente. Ele sempre andou na frente aqui nas categorias", ressaltou o diretor

Tiaguinho é natural de Joinville e possui multa rescisória no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões). Ao final da temporada 2025, foi premiado com a relação para o último jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na goleada sobre o Sport, por 4 a 0, na Ilha do Retiro, o jovem ficou no banco de reservas durante os 90 minutos.