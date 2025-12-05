Grêmio

Artilheiro
Notícia

“Preciso comer muito arroz e feijão”, diz Carlos Vinícius ao se comparar com Suárez; veja os números dos dois no Grêmio

Atacante mudou o rumo do Tricolor no Campeonato Brasileiro

Lucas Arruda

