“Preciso comer muito arroz e feijão”, diz Carlos Vinícius ao se comparar com Suárez; veja os números dos dois no Grêmio

Ao todo, Carlos Vinícius já marcou 10 vezes pelo Grêmio em 13 jogos disputados Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio anunciou a chegada do atacante Carlos Vinícius no final de julho e viu o próprio rumo mudar no Campeonato Brasileiro.

Após um início tímido, inclusive com expulsão diante do Atlético-MG, o centroavante desandou a balançar as redes e se tornou o responsável direto por, praticamente, um quarto dos gols da equipe na competição. Sem contar, ainda, a assistência concedida contra o Fortaleza, no Castelão.

Ao todo, o camisa 95 já marcou 10 vezes pelo Grêmio em 13 jogos disputados. A marca é muito parecida com a alcançada por Luis Suárez, no começo de 2023. O uruguaio chegou ao décimo gol em 12 jogos. A favor do centroavante brasileiro, o fato de ter marcado todos no Campeonato Brasileiro. Para Suárez, o fato de ter sido vice-campeão nacional e craque da única edição que disputou. Em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, Carlos Vinícius rechaçou qualquer comparação com o histórico jogador:

— A gente fica feliz de ter as comparações com o Suárez, mas deixo claro que eu preciso comer muito arroz e feijão. Eu nem paro pra analisar, porque o Suárez representa muito — disse.

Desde que marcou o primeiro gol pelo Tricolor, no Gre-Nal 448, no Beira-Rio, Carlos Vinícius chegou a 10 gols em d10 jogos. O feito coloca o atacante à frente de outros grandes nomes da posição, na última década, que vestiram a camisa do clube gaúcho.

Corrida dos centroavantes até o 10º gol (2015/2025):

Suárez - 12 jogos

Carlos Vinícius - 13 jogos

Lucas Barrios e Diego Souza - 16 jogos

Braithwaite - 23 jogos

Bobô - 37 jogos

Pedro Rocha - 46 jogos

Jael - 54 jogos

André Felipe - 59 jogos