“Preciso comer muito arroz e feijão”, diz Carlos Vinícius ao se comparar com Suárez; veja os números dos dois no Grêmio

O Grêmio anunciou a chegada do atacante Carlos Vinícius no final de julho e viu o próprio rumo mudar no Campeonato Brasileiro.
Após um início tímido, inclusive com expulsão diante do Atlético-MG, o centroavante desandou a balançar as redes e se tornou o responsável direto por, praticamente, um quarto dos gols da equipe na competição. Sem contar, ainda, a assistência concedida contra o Fortaleza, no Castelão.
Ao todo, o camisa 95 já marcou 10 vezes pelo Grêmio em 13 jogos disputados. A marca é muito parecida com a alcançada por Luis Suárez, no começo de 2023. O uruguaio chegou ao décimo gol em 12 jogos. A favor do centroavante brasileiro, o fato de ter marcado todos no Campeonato Brasileiro. Para Suárez, o fato de ter sido vice-campeão nacional e craque da única edição que disputou. Em entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, Carlos Vinícius rechaçou qualquer comparação com o histórico jogador:
— A gente fica feliz de ter as comparações com o Suárez, mas deixo claro que eu preciso comer muito arroz e feijão. Eu nem paro pra analisar, porque o Suárez representa muito — disse.
Desde que marcou o primeiro gol pelo Tricolor, no Gre-Nal 448, no Beira-Rio, Carlos Vinícius chegou a 10 gols em d10 jogos. O feito coloca o atacante à frente de outros grandes nomes da posição, na última década, que vestiram a camisa do clube gaúcho.
Corrida dos centroavantes até o 10º gol (2015/2025):
- Suárez - 12 jogos
- Carlos Vinícius - 13 jogos
- Lucas Barrios e Diego Souza - 16 jogos
- Braithwaite - 23 jogos
- Bobô - 37 jogos
- Pedro Rocha - 46 jogos
- Jael - 54 jogos
- André Felipe - 59 jogos
