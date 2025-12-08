Posse de Odorico Roman como presidente do Grêmio; horário e como acompanhar

Odorico Roman comandará o Grêmio até o fim de 2028. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A nova direção do Grêmio tomará posse nesta segunda (8) na Arena. O evento começará a partir das 20h30min, com cobertura de Zero Hora e Rádio Gaúcha e transmissão no YouTube de GZH, e terá a diplomação de Odorico Roman como presidente e de seu Conselho de Administração.

Odorico Roman, 67 anos, comandará o clube no triênio 2025-2028. Roman, assume o cargo após vencer a eleição por 15.311 votos (68,84%), contra 6.704 votos (30,14%) do adversário, Paulo Caleffi. A votação foi a maior da história do Grêmio.

O novo Conselho de Administração será formado também pelos vice-presidentes Eduardo Schumacher, Fábio Rafael dos Santos Rigo, Antônio Dutra Júnior, Paulo Elói Grings, Carlos Alberto Vendt Dressler e Juliano Franczak.