Posse de Odorico Roman como presidente do Grêmio; horário e como acompanhar

A nova direção do Grêmio tomará posse nesta segunda (8) na Arena. O evento começará a partir das 20h30min, com cobertura de Zero Hora e Rádio Gaúcha e transmissão no YouTube de GZH, e terá a diplomação de Odorico Roman como presidente e de seu Conselho de Administração.
Odorico Roman, 67 anos, comandará o clube no triênio 2025-2028. Roman, assume o cargo após vencer a eleição por 15.311 votos (68,84%), contra 6.704 votos (30,14%) do adversário, Paulo Caleffi. A votação foi a maior da história do Grêmio.
O novo Conselho de Administração será formado também pelos vice-presidentes Eduardo Schumacher, Fábio Rafael dos Santos Rigo, Antônio Dutra Júnior, Paulo Elói Grings, Carlos Alberto Vendt Dressler e Juliano Franczak.
Dois executivos estão definidos. Paulo Pelaipe será o responsável por tocar o departamento de futebol, sob a supervisão do vice Antonio Dutra Júnior. A administração ficará sob os cuidados do CEO Alex Leitão.