Por ajustes de rumo no Grêmio, Mano vê permanência como ponto positivo

Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor gremista viverá um conflito nesta quarta-feira (3). Para seguir sonhando com a vaga de Libertadores, precisará que o Inter vença ou empate com o São Paulo na Vila Belmiro. Um fim de 2025 melancólico para um time que passou o ano todo prometendo melhorar, mas nunca confirmou os sinais que volta e meia apareceram em campo.

Foi assim na derrota para o Fluminense. Depois da expectativa de confirmar a fase positiva, o resultado negativo para o time carioca jogou um balde de água fria na animação do torcedor.

— Saímos frustrados pelo que foi o jogo. Apresentamos ansiedade. Forçamos muito as jogadas. Não se ganha de quem está na parte de cima da tabela apressando demais. Nos custou caro. Levamos dois gols com facilidade. O que também não pode acontecer. Esse é o retrato na nossa temporada. Fizemos coisas boas, mas sempre oscilou. Precisamos ser mais maduros em jogos grandes. É uma construção de equipe — lamentou Mano Menezes..

A perspectiva de um 2026 melhor foi pauta de parte da entrevista coletiva do técnico. Questionado se deseja permanecer para a próxima temporada, Mano sinalizou que gostaria de seguir no Grêmio. Até pela facilidade de corrigir rumos após o trabalho ao longo do ano.

— É bom ter continuidade de trabalho. É bom para ambos. O que passamos nesta primeira parte é revelador. E isso tem valor para evoluirmos. Não estou defendendo o meu trabalho. Quem avalia são as pessoas que precisam. Mas o grande problema do futebol brasileiro como um todo é esse. Quem consegue dizer que cinco ou seis jogadores saem e chegam cinco ou seis. Assim apresentamos evolução. O próximo tem suas ideias, começa de novo e do zero. Estamos fazendo a equipe em outubro — projetou.

Respaldado pelos jogadores

Líder no vestiário gremista, Marcos Rocha expressou apoio a essa ideia. O lateral se manifestou favorável a permanência de Mano para o próximo ano. Ou uma definição rápida da próxima direção sobre quem será o técnico para 2026.

— Esperamos que o Mano fique. Ele teve que remontar um elenco em um momento muito difícil. Com o que tínhamos, conseguimos o objetivo de não cair — disse o lateral.

Para o último compromisso do ano, o Grêmio terá desfalques importantes. Dodi e Arthur estão suspensos para a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro. Mas após desfalcarem o time contra o Fluminense, Carlos Vinícius e Amuzu voltam a ser opções.