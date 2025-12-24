"Pode dar certo" e "alerta" envolvendo CR7: os recados de torcedores do Botafogo ao Grêmio sobre Luís Castro

Luís Castro deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão de 2024. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Grêmio será o segundo clube brasileiro a ser comandado por Luís Castro. Apresentado no Tricolor na última segunda (22), o técnico português comandou o Botafogo entre 2022 e 2023. Entre altos e baixos, ficou negativamente marcado por deixar o comando do clube carioca para comandar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, justo quando a a equipe liderava o Brasileirão com folga.

Pensando nisso, Zero Hora consultou as opiniões de botafoguenses sobre Luís Castro para os gremistas ficarem de olho. Veja abaixo.

Passagem no Botafogo

Luís Castro chegou ao Botafogo em março de 2022 para liderar a nova fase do clube sob a gestão da SAF de John Textor. Após um início de reconstrução, marcado por dificuldades, reformulações no elenco e até uma eliminação precoce no Campeonato Carioca do ano seguinte, o treinador enfim consolidou a equipe no Brasileirão de 2023, quando o Botafogo emplacou uma arrancada histórica, abriu vantagem na liderança e se colocou como favorito ao título.

O trabalho, porém, foi interrompido em maio, quando Luís Castro deixou o clube para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, após receber convite do próprio Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o Botafogo tinha sete pontos de vantagem sobre o vice-líder — justamente o Grêmio —, mas acabou perdendo pontos e posições, ficando sem o título, que parecia tão perto.

Confira os recados de torcedores do Botafogo

Helio de La Peña (ator e humorista)

— Parabéns aos gremistas pela contratação do Luís Castro. É um grande técnico. Fomos muito felizes com ele. Mas o conselho que eu dou é: não deixem ele fazer contato com o Cristiano Ronaldo ou qualquer outro jogador que seja Bola de Ouro. Fora isso, tudo bem. Que sejam felizes em todos os jogos a exceção dos jogos contra o meu Botafogo.

Braune (influencer)

— Eu tinha algumas ressalvas ao trabalho dele no Botafogo. De todo modo, é um cara que respira a situação do clube, a tradição, os costumes, e tenta fazer um comando como um todo, não só do aspecto do campo. Você pode ali questionar algumas escolhas, questões que você vai contra, às vezes é uma pessoa difícil de lidar, mas quando as coisas engrenam, pode dar certo. Eu torço para que ele vá bem no Grêmio.