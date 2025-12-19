Peñarol prepara nova oferta ao Grêmio por Arezo

Arezo está adaptado ao clube uruguaio. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Peñarol deve enviar, nas próximas horas, uma nova oferta ao Grêmio por Arezo. O clube uruguaio não tem condições de comprar o atleta, mas quer tentar a permanência ao Tricolor.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Peñarol deve oferecer cerca de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões) por um novo empréstimo de um ano. A opção de compra de 4 milhões (R$ 22 milhões) deve ser mantida.

Na última conversa, o Grêmio sinalizou positivamente a esta oferta, desde que recebesse por empréstimo um jogador do Peñarol. O Tricolor pediu o zagueiro Nahuel Herrera, de 21 anos, mas os uruguaios recusaram a liberação.

A direção do Peñarol até se dispõe a ceder um jogador ao Tricolor, mas não Nahuel Herrera. Na avaliação dos uruguaios, o defensor pode ser vendido para o futebol europeu por cerca de 8 milhões de euros (R$ 51,6 milhões).