Pelaipe já tem primeira missão definida no retorno ao Grêmio; confira quando ele chega a Porto Alegre

Após o fim do trabalho no Cruzeiro, Paulo Pelaipe já tem data para desembarcar em Porto Alegre e assumir um novo cargo no Grêmio. O dirigente será uma das novidades da gestão de Odorico Roman. De cara, já participará de decisões do planejamento do departamento de futebol para 2026.

Antes mesmo do desembarque em Porto Alegre, marcado para a noite do sábado (6), uma série de demandas aguardam o profissional, que assumirá oficialmente a função de executivo de futebol. A nova diretoria tomará posse oficialmente após o fim do Brasileirão, que terá sua rodada derradeira no domingo, quando o Grêmio irá enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.

No início de trabalho, uma das principais medidas da diretoria e do departamento de futebol passará pela definição de quem estará na casamata na próxima temporada. Além da gestão comandada por Odorico, Pelaipe trabalhará ao lado de Antônio Dutra Junior, vice-presidente, e Luiz Felipe Scolari, que teve a permanência acertada para seguir no cargo de coordenador técnico.

Uma reunião com o técnico Mano Menezes será realizada na próxima semana, após a última partida contra o Sport. A conversa ocorrerá independentemente de sua permanência ou não para 2026.

Mesmo que a permanência de Mano seja uma cogitada, a nova direção também faz avaliações sobre outros nomes no mercado, como o caso de Luís Castro, ex-Botafogo, que desponta como favorito, a partir do perfil procurado.

Busca por reforços

Como informou a reportagem de Zero Hora, os novos dirigentes já estabeleceram que irão buscar entre cinco a seis reforços para o próximo ano.

Neste momento, o principal é alvo é por um meia articulador, mas a intenção é poder reforçar todos os setores da equipe. As negociações deverão ser intensificadas após o término do Brasileirão.

A volta ao Grêmio

Pelaipe volta ao clube após 13 anos. Foi no próprio Grêmio que surgiu como dirigente político, tendo sido diretor de futebol na campanha que tirou o time da Série B, em 2005, e levou ao vice da Libertadores, em 2007, e do Brasileirão, em 2008.

Como profissional do futebol, atuou novamente no Grêmio entre 2011 e 2012. Além disso, passou por Flamengo, Vasco, Coritiba e Botafogo-SP. Seu último clube foi o Cruzeiro, em que ocupava o cargo de executivo de futebol desde maio de 2024.