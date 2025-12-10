Paulo Pelaipe celebra retorno ao Grêmio após 13 anos: "Uma honra voltar ao clube que me projetou"

Pelaipe é o novo executivo. Duda Fortes / Agencia RBS

De volta ao Grêmio após 13 anos, Paulo Pelaipe foi apresentado, nesta quarta-feira (10), como novo executivo de futebol do clube. O profissional de 74 anos celebrou o retorno ao clube, após passagens por outras equipes nas últimas temporadas.

— Uma honra voltar ao clube que me projetou ao futebol, meu clube do coração, fiquei muito feliz pelo convite — afirmou Pelaipe, nesta quarta-feira (10), durante a apresentação do novo departamento de futebol.

O novo executivo de futebol foi questionado sobre reforços para 2026, mas evitou falar sobre nomes, já que o Grêmio foca inicialmente em assinar com o novo treinador, após saída de Mano Menezes.

— Essa época é de especulação, pois não tem futebol e jogos. Nós temos a cautela necessária, conversamos todos nós, e o Grêmio já tem estrutura. Precisamos de algumas peças, mas temos que ter respeito pelos atletas. Vamos trazer os reforços pontuais, mas nossa primeira meta é contratar o treinador, para conversar com ele, pois não adianta contratarmos atletas que não se encaixem com o estilo de jogo dele — explicou.

Trajetória de Pelaipe em clubes do Brasil

A contratação de Pelaipe promove um reencontro depois de 13 anos da saída do diretor. Mas a história entre o dirigente e o Grêmio vai de muito mais tempo. Em 1979, começou a trabalhar do departamento de futebol. Passou pela escolinha e categorias de base nos anos seguintes até chegar a ser dirigente político do time profissional em 2001.

Essas experiências, além do rendimento quando passou a atuar como executivo no futebol em outros clubes, motivaram a escolha na contratação do profissional para coordenar o departamento novamente.



Após deixar o Grêmio como executivo em dezembro de 2012, Pelaipe foi contratado pelo Flamengo. Ficou no clube carioca até maio de 2014. Prestou consultoria ao Criciúma em 2016 antes de retornar ao trabalho como profissional remunerado. Trabalhou de janeiro a maio de 2018 no Vasco. Passou pelo Coritiba para encerrar a temporada. Ficou o ano de 2019 no Flamengo. No ano seguinte, foi consultor do São Caetano entre janeiro e maio. Terminou 2020 como executivo do Coritiba.

De 2021 a abril de 2024, respondeu pelo departamento de futebol do Botafogo-SP. Em maio do ano passado, passou a trabalhar no Cruzeiro.

