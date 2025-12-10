Grêmio

Executivo
Notícia

Paulo Pelaipe celebra retorno ao Grêmio após 13 anos: "Uma honra voltar ao clube que me projetou"

Profissional de 74 anos, que estava no Cruzeiro, começa sua terceira passagem pelo Tricolor

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS