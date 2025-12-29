Panathinaikos recusa empréstimo de Tetê e faz Grêmio analisar proposta de compra

Pepê esteve no RS para passar o Natal com a família. Tiago Cirqueira / Agência RBS

A volta de Tetê a Atenas, capital da Grécia, após passar o Natal no Rio Grande do Sul, faz a negociação para retornar ao Grêmio entrar numa nova etapa. O Panathinaikos, que acompanhou todas as movimentações dos últimos dias, recusa o empréstimo do meia-atacante ao Tricolor. Com isso, o clube analisa enviar uma proposta de compra em definitivo pelo jogador.

O retorno para a Europa ocorreu conforme o previsto. O interesse gremista é antigo e nunca se imaginou que as tratativas chegariam a um final antes da virada do ano. Ele desembarcou em Porto Alegre nas primeiras horas da última terça-feira (23) e chegou à Grécia nesta segunda (29).

O Panathinaikos monitorou todas as informações que circularam na imprensa brasileira e local, mas ainda não foi procurado oficialmente pelo Grêmio, segundo apurou Zero Hora, para qualquer avanço. Previamente há uma convicção: a saída não será aceita por empréstimo.

Nos bastidores, os gregos sinalizam topar liberar o atleta, que é titular do espanhol Rafa Benítez, apenas pela venda. O investimento realizado, em 2024, na contratação do ponta, foi de 9,8 milhões de euros.

Tetê deverá ter uma conversas nos próximos dias com o Panathinaikos para tratar do futuro. Ele deverá admitir o interesse numa transferência exclusivamente para o Grêmio, já que não representou a equipe nos profissionais e a negociação poderá ser aberta.

O Tricolor aguarda a situação para poder avançar no tema com uma proposta dentro da realidade financeira. A operação é costurada para tentar chegar em condições favoráveis à liberação. Valores e condições para eventualmente pagar pelo meia-atacante são verificadas. Ainda não há previsão para os últimos capítulos da novela, que deverá se arrastar por mais alguns dias.