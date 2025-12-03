Os valores que o Grêmio cobrou da Alfa e quanto a nova patrocinadora pagará ao clube

Tricolor teve nova patrocinadora na camisa. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio fez a rescisão com a Alfa Bet de forma contenciosa. Além de cobrar os valores atrasados, cerca de R$ 12 milhões de três parcelas não pagas, o clube também quer o pagamento da multa prevista em contrato. No total, o montante chega a R$ 42 milhões.

O valor da multa pela rescisão é de R$ 30 milhões. E segundo apuração de Zero Hora, a expectativa no Grêmio é cobrar esse pagamento na Justiça. Não se descarta a possibilidade de acordo para solucionar a questão.

No lugar da Alfa Bet, o Grêmio teve a Energia Bet ocupando o espaço de patrocínio máster na camisa no jogo contra o Fluminense e também para a partida contra o Sport.

Pelos dois jogos, o Grêmio receberá cerca de R$ 1 milhão da nova parceria. A questão que fica em aberto é quem ocupará a área a partir de janeiro de 2026.

A gestão de Odorico Roman, que assume o clube a partir do dia 8 de dezembro, negociará com um novo patrocinador máster.