Os próximos passos no Grêmio após a rescisão com a patrocinadora máster

Grêmio decidiu pela rescisão com Alfa. Grêmio / Divulgação

O uniforme do Grêmio terá mudanças para as duas últimas rodadas do Brasileirão. O motivo é em virtude da rescisão contratual com a então patrocinadora máster do clube. Já haverá uma nova marca estampada para a partida contra o Fluminense, nesta terça-feira (2), na Arena.

A decisão pelo encerramento do vínculo com a Alfa ocorreu a partir do atraso nos pagamentos. A inadimplência atingiu um período de três meses, somando um valor aproximado de R$ 12 milhões.

Além da quantia dos meses em atraso, o clube também entende que terá direito a receber uma multa pelo descumprimento do contrato. Ainda não há uma previsão de quando será possível ter acesso aos valores, já que se trata de uma rescisão litigiosa.

O contrato com a Alfa havia sido anunciado em fevereiro, com validade de três anos. A previsão era de que o patrocínio injetaria cerca de R$ 50 milhões por temporada.

Novo patrocínio

Para o lugar da patrocinadora, o Grêmio acertou uma nova parceria para as duas últimas rodadas do Brasileirão. A EnergiaBet estará estampada no centro da camisa nas partidas contra o Fluminense, na Arena, e Sport, na Ilha do Retiro.

No momento, trata-se de uma parceria pontual. Ainda não há indicativos de que a parceria seguirá para 2026. A definição ficará por conta da nova gestão, que assumirá após a última rodada do Brasileirão.