Os jogadores que mais atuaram pelo Grêmio em 2025; confira o ranking

Dodi foi o jogador que mais vestiu a camisa gremista em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio entrou em campo 63 vezes ao longo de 2025. Somando Gauchão, Recopa Gaúcha, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, nenhum jogador atuou mais pelo Tricolor do que o volante Dodi, presente em 51 partidas.

— Fico muito honrado. Trabalhei todos os dias para manter a forma física e estar em campo, para ajudar a equipe e me dedicar ao máximo em cada jogo. Busco sempre estar à disposição da comissão para contribuir da melhor forma possível. Essa marca me deixa muito feliz — celebrou Dodi através de sua assessoria.

O volante já se destacava pela participação frequente desde sua primeira temporada no clube. Contratado em janeiro do ano passado, Dodi disputou 57 partidas pelo Grêmio em 2024.

Logo atrás do volante, na lista de 2025, vêm Edenilson e Tiago Volpi, com 50 e 49 partidas, respectivamente. O top 5 é fechado com Cristaldo (47) e Pavon (45). Curiosamente, nomes bastante contestados por parte da torcida.

Jogadores que mais atuaram no Grêmio em 25

Dodi - 51 jogos Edenilson - 50 jogos Tiago Volpi - 49 jogos Cristaldo - 47 jogos Pavon - 45 jogos Wagner Leonardo - 42 jogos Alysson - 39 jogos Cristian Olivera - 37 jogos Aravena - 37 jogos André Henrique - 36 jogos Marlon - 35 jogos Braithwaite - 35 jogos Villasanti - 34 jogos Gustavo Martins - 33 jogos Amuzu - 33 jogos

*Os demais atletas atuaram menos de 30 partidas