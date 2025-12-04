Os dois jovens que podem ganhar chance no último jogo do Grêmio no Brasileirão

Gabriel Mec pode viajar com o elenco para enfrentar o Sport Lucas Uebel / Gremio

O último jogo do Grêmio em 2026 pode dar chance a jovens do elenco. No domingo (7), o Tricolor encara o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro.

O volante Thiaguinho e o meia Gabriel Mec voltaram a treinar com o elenco na quarta (3). Os dois voltam da disputa da Copa do Mundo sub-17 e podem ser relacionados para domingo.

Com a iminente classificação para a Sul-Americana diante do pior time do Brasileirão, o planejamento da comissão técnica pode prever maior minutagem aos garotos.

Mano Menezes tem dois retornos e duas ausências já confirmadas. Carlos Vinicius e Amuzu cumpriram suspensão e voltam ao time. Arthur e Dodi receberam o terceiro amarelo contra o Fluminense e estão suspensos.

André Henrique sentiu dores musculares na coxa esquerda contra os cariocas e é dúvida para o jogo contra o Sport. A tendência é de que ele não viaje com a delegação.