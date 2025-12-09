Cinco desafios que a gestão Odorico Roman terá ao assumir o Grêmio

Roman durante cerimônia de posse. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Assumir um clube do tamanho do Grêmio nem em um bom momento é fácil. Então, desde segunda-feira (8) à noite, ao abraçar oficialmente a presidência, Odorico Roman tem uma grande montanha para escalar. Os desafios estão não apenas no departamento de futebol, mas também na administração.

Zero Hora apresenta a seguir, as cinco principais questões que Roman terá pela frente a curto e médio prazos.

A contratação de um técnico

Mano Menezes não deve seguir no clube. Rafael Vieira / Divulgação Grêmio

O primeiro desafio da nova gestão será a contratação de um técnico. A vice-presidência de futebol ficará a cargo de Antonio Dutra Junior. E o executivo de futebol será Paulo Pelaipe, com longa passagem pelo Grêmio como dirigente político. Pelaipe será anunciado oficialmente em evento na quarta-feira (10).

Mano Menezes não deve seguir no cargo. Nesta terça-feira (9) uma reunião do novo departamento de futebol e o treinador ocorrerá.

Ao mesmo tempo, o novo departamento de futebol está ciente de parâmetros e condições financeiras para avançar nas conversas com Luís Castro.

O português está sem clube desde novembro, quando rescindiu com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Foi o segundo trabalho do treinador no mundo árabe sem cumprir o contrato. O custo dele e de sua comissão técnica não chegaria a R$ 2 milhões.

Finanças

O custo dos profissionais que comandarão o time é ponto vital em futuras negociações. As finanças do clube estão longe de estarem saudáveis. Uma folha salarial mais enxuta deve ser colocada em prática.

Será preciso ir em busca de um novo patrocinador máster. O contrato com a casa de apostas patrocinadora deste ano foi rescindido após atraso nos pagamentos. O ex-presidente Alberto Guerra repassará para Roman uma proposta de uma bet que rendará R$ 53 milhões anuais. A venda dos naming rights da Arena também entra em pauta para tentar engordar o caixa tricolor.

Gestão da Arena

O estádio também será um desafio central da nova direção. Pela primeira vez desde 2012, o Grêmio terá a administração do palco de seus jogos. Responsável por adquirir a Arena e doá-la para o clube, o empresário Marcelo Marques acredita ser possível gerar de receitas ao menos R$ 50 milhões ao ano com o estádio.

Rejuvenescimento do elenco

Em campo, dois pontos convergem no mesmo sentido. O elenco do Grêmio precisa ser rejuvenescido. O grupo de jogadores conta com uma grande quantidade de atletas acima dos 30 anos, como o goleiro Tiago Volpi, os zagueiros Kannemann e Balbuena, o lateral Marcos Rocha, o volante Cuéllar, o meia-atacante Willian e o centroavante Braithwaite, entre outros.

Roman ainda evita falar de maneira direta sobre o campo. Os assuntos passarão a ser externados após Pelaipe ser anunciado oficialmente. Roman elogiou a última janela de transferências gremista e vê formada uma base de equipe.

— Nós entendemos que a janela foi boa, o Grêmio está com um bom esqueleto. Faltam algumas peças importantes para dar dinâmica no time. O departamento de futebol já tem um diagnóstico dos jogadores que nós queremos manter, dos jogadores que podem ser negociados. E a partir daí, quando houver os recursos necessários, nós vamos contratar.

Utilização da base

Além de ir ao mercado em busca de atletas mais jovens, a utilização de jogadores da base ajudará no processo. O zagueiro Luis Eduardo e o volante Tiaguinho foram relacionados para a partida contra Sport, pela última rodada do Brasileirão. Os dois fizeram parte da seleção brasileira que disputou o Mundial Sub-17 este ano. A equipe nacional também contou com a presença do meia Gabriel Mec, considerado o nome mais valioso das divisões inferiores do Grêmio.