Os bastidores dos primeiros dias de Luís Castro como técnico do Grêmio

Técnico terá primeiro dia de trabalho presencial em Porto Alegre neste domingo (21), mas fez uma série de reuniões por telefone com a direção. MAURO PIMENTEL / AFP

O Grêmio escolheu trilhar um caminho diferente para começar 2026. Uma parceria, com Luís Castro como um dos pilares do projeto, para recolocar o clube em um patamar competitivo de destaque. Até o próximo domingo (21), quando o treinador terá um dia de imersão presencial na realidade do clube, o planejamento é feito por telefone. Mas mesmo à distância, o trabalho de preparação para o novo ano segue a todo vapor no CT Luiz Carvalho.

A velocidade de algumas mudanças no clube surpreendeu até mesmo a quem faz parte do processo. Desde a última terça-feira (16), após Mano Menezes ser comunicado que não permaneceria no cargo, uma maratona negocial começou. A publicação no site do clube foi feita as 13h40min. Na sexta, 19h59, Luís Castro foi anunciado. Em 78 horas e 19 minutos, a negociação teve o desfecho positivo. Uma escolha feita para dar um novo rumo ao futebol do Grêmio.

— A escolha do Luís Castro considerou diversos fatores, especialmente aquilo que ele demonstrou em suas passagens por outros clubes. É um treinador que tem métodos de trabalho atualizados, sabe armar seus times com variações táticas e tem grande capacidade de liderança sobre o elenco — explicou o vice de futebol Antonio Dutra.

Desde o anúncio, o trabalho não parou. Mesmo com a diferença de sete horas a mais do fuso de Porto Alegre para o de Dubai, as ligações e reuniões de avaliação do grupo de jogadores para 2026 se repetem. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, a nova comissão técnica destrinchou os detalhes das partidas do clube desta temporada. Um trabalho para entender quais jogadores se encaixam ao modelo de jogo que será implementado, quais as necessidades de reforços e quais nomes poderão ser negociados para deixar o grupo.

Luís Castro não exigiu ou fez cobranças por um número determinado de reforços. O técnico e seus auxiliares ouviram os relatórios feitos pelo departamento de futebol, com a contribuição de Felipão e sua avaliação feita ao longo do seu trabalho deste ano, e estão montando o planejamento para o início do ano. Os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, e o analista de desempenho Nuno Baptista analisaram as partidas do Grêmio de 2025, assim como Castro, e repassaram suas impressões para a direção.

A ideia inicial, ainda desenhada pela gestão passada, era de colocar alguns jovens para começar o Gauchão junto a jogadores que terminaram 2025 com baixa minutagem. Casos do goleiro Jorge, do lateral João Lucas, e outras peças que não foram muito utilizadas por Mano Menezes na estreia do Estadual no dia 10 ou 11 de janeiro.

É possível que essa estratégia seja adaptada. Um time exclusivamente formada por jovens do sub-20 ou o grupo principal iniciar o campeonato são as outras opções. Mas não é uma decisão que deve acontecer imediatamente. Será feita uma avaliação geral das peças para a decisão ser tomada.

Além do cuidado com o grupo principal, a base também terá atenção especial de Castro. O técnico deseja trabalhar com muitos jovens. E um de seus auxiliares será destacado para fazer esse trabalho.