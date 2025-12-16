Os bastidores da notificação: o que alega Braithwaite e qual o risco de o Grêmio perder o atleta

Apesar da cobrança, Braithwaite deseja permanecer no Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O atacante Braithwaite enviou ao Grêmio uma notificação extrajudicial cobrando R$ 7 milhões relativos a luvas atrasadas de 2024.

Conforme as regras da Fifa, caso o Tricolor não pague a dívida em até 15 dias, o dinamarquês terá direito a rescindir o contrato com o Tricolor por justa causa e ainda a receber uma indenização pela quebra do vínculo.

Porém, conforme apurado por Zero Hora, o jogador revelou a amigos que não tem a intenção de acionar a Fifa para se desvincular do clube, pois pretende seguir na Arena em 2026. Seu objetivo com a iniciativa, que não pretendia tornar pública, é unicamente receber os valores devidos.

O atraso nas luvas ocorreu em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube por conta da enchente, em 2024. Em agosto de 2025, porém, Braithwaite chegou a um acordo com a direção da época para repactuação dos valores devidos, que seriam pagos a partir dos meses seguintes.

Contudo, o dinamarquês alega que apenas a parcela de setembro foi paga, com atrasos subsequentes ocorrendo a partir de outubro. Por isso, depois de dois meses sem receber, o atleta optou por notificar o clube.

Um dirigente da antiga gestão afirmou a Zero Hora que, logo após a repactuação firmada em agosto, foi pago a Braithwaite um valor de "entrada", mas que as demais parcelas não foram pagas porque o jogador não teria assinado o documento relativo ao acordo.

O artigo 14bis do Regulamento de Transferências da Fifa estabelece que um atleta pode rescindir unilateralmente o seu contrato se o clube deixar de pagar, de forma injustificada, ao menos dois salários (ou luvas, bônus ou outras formas de remuneração equivalentes) mensais nas datas de vencimento.

Nesta hipótese, o jogador deve notificar o clube e, caso o valor não seja quitado em 15 dias, terá direito à rescisão de contrato por justa causa, podendo acionar o clube na Fifa e cobrar uma indenização por quebra de contrato.

Porém, Braithwaite já manifestou que, apesar da cobrança, quer permanecer no Grêmio.