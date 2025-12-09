Odorico Roman toma posse como presidente do Grêmio e promete “time competitivo e clube sustentável”

Odorico Roman comandará o Grêmio no triênio 2026-28. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O futuro do Grêmio começou na noite desta segunda-feira (8). Presidente eleito para comandar o clube no triênio 2026-28, Odorico Roman foi empossado no auditório da Arena. Junto a ele assumem os vice-presidentes eleitos Fábio Rigo; Carlos Alberto Dressler; Eduardo Schumacher; Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral; Antônio Dutra Jr., e Paulo Grings. Todos foram agraciados com uma camisa do Grêmio pelo presidente do Conselho Deliberativo, Philippe Jardim.

A gestão acertou a contratação de dois executivos. Paulo Pelaipe será o responsável pelo departamento de futebol ao lado de Antonio Dutra Junior, que exercerá a função política da pasta. A administração ficará sob a tutela do CEO Alex Leitão.

Em seu discurso de posse, Roman foi direto ao falar sobre os objetivos de sua gestão.

— Estar no primeiro nível do futebol da América Latina, com capacidade de investimento e sustentabilidade. Em outras palavras, time competitivo e clube sustentável.

Durante seu discurso, Roman disse ser obrigação de qualquer dirigente do Grêmio entregar o clube em melhores condições do que no início da gestão. Nos últimos dias, o novo presidente tomou conhecimento da situação do clube. Ele comentou que o cenário não é o ideal.

— Nesses dias em que mantivemos contato com a realidade do clube, constatamos que há muito a ser feito. De minha parte posso atestar, também de parte dos meus colegas do Conselho de Administração, não faltará disposição e vontade de fazer.

O presidente gremistas também falou diretamente ao torcedor. Prometeu muito trabalho para engrandecer a história centenário do clube.

Roman apresentou os pilares que nortearão os três anos de sua gestão.

— Reputação e paixão, marca, legado, espírito, tudo decorre da reputação construída por sucessivas gerações de gremistas. Reputação de luta, de conquista, de garra, de combatividade. Reputação de inclusão e de respeito a todas as formas de ser e de viver neste mundo, fazendo do clube um Grêmio verdadeiramente de todos.

Nos próximos dias, Roman falará mais detalhadamente sobre o planejamento do departamento de futebol. Sua gestão já começou.