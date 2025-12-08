Odorico Roman toma posse como novo presidente do Grêmio; acompanhe ao vivo

O presidente eleito Odorico Roman e o novo Conselho de Administração do Grêmio tomam posse nesta segunda (8), a partir das 20h30min. A gestão comandará o clube entre 2026 e 2028.

Roman, assume o cargo após vencer a eleição por 15.311 votos (68,84%), contra 6.704 votos (30,14%) do adversário, Paulo Caleffi. A votação foi a maior da história do Grêmio.

O novo Conselho de Administração será formado também pelos vice-presidentes Eduardo Schumacher, Fábio Rafael dos Santos Rigo, Antônio Dutra Júnior, Paulo Elói Grings, Carlos Alberto Vendt Dressler e Juliano Franczak.

Dois executivos estão definidos. Paulo Pelaipe será o responsável por tocar o departamento de futebol, sob a supervisão do vice Antonio Dutra Júnior. A administração ficará sob os cuidados do CEO Alex Leitão.

