O valor pedido por Luís Castro para treinar o Grêmio

Castro é opção para assumir como técnico do Grêmio. MAURO PIMENTEL / AFP

A terça (8) pode apresentar novidades sobre o técnico do Grêmio para 2026. Enquanto se reunirá com Mano Menezes para tratar sobre eventual renovação, a nova direção já tem parâmetros e condições financeiras para avançar por Luís Castro.

Segundo apurado por Zero Hora, o valor solicitado pelo estafe de Castro é inferior a R$ 2 milhões. A pedida é para toda a comissão técnica que tem auxiliares, preparador físico e analista de desempenho. A chegada de um head scout indicado por Castro também é uma possibilidade.

Nos primeiros contatos, a direção gremista recebeu a pedida do técnico, livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, desde novembro. Ela é semelhante ao negociado na investida do Santos pelo português no primeiro semestre.

Negociação com Mano

O encontro entre Mano e o vice de futebol Antonio Dutra Junior ocorrerá nesta terça-feira. O horário ou local não foram divulgados. O dirigente, que também acumula a função de vice eleito na gestão de Odorico Roman, tentará alinhar conceitos de futebol, parâmetros sobre investimentos e questões salariais com o comandante da temporada de 2025.

Por enquanto, o cenário é de saída, já que o primeiro contato efetivo, convocando a reunião, ocorreu só no último sábado (6), conforme adiantou Mano após o encerramento do Brasileirão. No vestiário da Ilha do Retiro, o profissional teria adotado um tom de despedida do plantel.

Quanto ganha Mano?

O custo da comissão salarial de Mano é de aproximadamente R$ 1,25 milhão mensais. A quantia é inferior a paga para Renato Portaluppi em 2024.