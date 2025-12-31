O que os comunicadores identificados do Grupo RBS esperam do Grêmio em 2026

O Grêmio se despede de 2025 com esperança de que o próximo ano seja melhor do que o que se encerra. Depois de um primeiro semestre com a perda da invencibilidade no Gauchão e eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Tricolor encerra o ano com uma nova gestão e uma nova comissão técnica que prometem elevar o time de patamar.
Mas o que os comunicadores gremistas do Grupo RBS esperam para 2026? Confira os desejos de Queki, Cesar Cidade Dias e Hans Ancina para o clube no próximo ano.
O que os comunicadores desejam para o Grêmio em 2026
Para 2026, tudo o que eu mais quero é não sofrer no Brasileirão pelo terceiro ano seguido. Por favor, que seja um campeonato seguro! Mas além disso, gostaria que a direção desse atenção ao momento financeiro do clube pra não pagar uma conta mais cara logo ali adiante. E por último, mas não menos importante, focar em uma das copas pra tentar conquistá-la. Apostaria na Sul-Americana, que é um título que não temos, leva pra Recopa e Libertadores e ainda ajuda no ranking da Conmebol.
Pra mim, o principal ponto do Grêmio para o próximo ano é retomar a credibilidade no mercado. É preciso que o Grêmio volte a ser considerado um clube pagador, que honra seus compromissos, um clube que não brinca de futebol, mas que faz futebol com seriedade. E que a garra, que tradicionalmente fez do Grêmio um clube muito forte, esteja também dentro deste ambiente de negócios. O futebol dentro de campo é resultado desse tipo de organização. É esse o meu grande desejo, que o Grêmio retome sua credibilidade e volte a ser o clube que sempre foi.
Na virada do ano, muitas pessoas têm superstições pra conseguir seus objetivos no ano que está entrando, uma delas é comer lentilha pra trazer mais dinheiro. Bom, eu trocaria a lentilha por muito arroz e pão cacetinho. Ao invés de pular as sete ondinhas, que nossos atletas pulem muito mais na preparação para a temporada e, o mais importante, é que o brinde venha com aquela taça que tanto queremos. Vamos, Grêmio!
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲