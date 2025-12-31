O que os comunicadores identificados do Grupo RBS esperam do Grêmio em 2026

CESAR CIDADE DIAS

Pra mim, o principal ponto do Grêmio para o próximo ano é retomar a credibilidade no mercado. É preciso que o Grêmio volte a ser considerado um clube pagador, que honra seus compromissos, um clube que não brinca de futebol, mas que faz futebol com seriedade. E que a garra, que tradicionalmente fez do Grêmio um clube muito forte, esteja também dentro deste ambiente de negócios. O futebol dentro de campo é resultado desse tipo de organização. É esse o meu grande desejo, que o Grêmio retome sua credibilidade e volte a ser o clube que sempre foi.