O que o Panathinaikos pensa sobre a negociação de Tetê com o Grêmio

Tetê tem vinculo com o Panathinaikos até junho de 2028. Aris MESSINIS / AFP

Grêmio e Tetê estão acertados para que o jogador retorne a Porto Alegre. Agora, é preciso convencer o Panathinaikos, da Grécia, a aceitar a proposta tricolor para uma liberação imediata do meia. Segundo fontes consultadas pela reportagem de GZH, isso pode não ser tão simples.

A informação que vem da Grécia é de que o Panathinaikos estaria disposto, neste momento, apenas a vender o jogador de 25 anos. A proposta do Tricolor envolve um empréstimo com valor de passe fixado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões).

Um contrato de empréstimo com cláusula de compra obrigatória pode não ser o suficiente para que o clube negocie Tetê sem a necessidade de um investimento mais elevado.

O valor pedido para a venda definitiva do jogador é de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). A proposta do Grêmio envolve o pagamento de 1,5 milhão de euros pelo empréstimo de um ano, com a possibilidade de compra ao final do vínculo.

O contrato de Tetê com o Panathinaikos ainda é longo. Comprado em meados de 2024 pelo clube grego, o meia-atacante assinou vínculo válido até junho de 2028.