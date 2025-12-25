O que o Grêmio projeta para a posição de goleiro em 2026

Volpi não tem presença garantida em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das posições buscadas pelo Grêmio para 2026 é a de goleiro. A ideia do departamento de futebol é contratar um atleta de alto nível, independentemente da nacionalidade. Existe a possibilidade de o titular da temporada de 2025, Tiago Volpi, receber propostas para retornar ao exterior.

Até o momento, porém, nada de oficial chegou pelo goleiro titular do Grêmio. No entanto, antecipando a possibilidade de uma investida sobre Tiago Volpi, os dirigentes vasculham o mercado em busca de um reforço de peso para a posição.

Mas não é somente a possibilidade de saída do titular que coloca o Grêmio na busca por um novo goleiro. A instabilidade apresentada por Volpi durante toda a temporada também motiva essa busca no mercado.

Além de Volpi, o Grêmio conta em seu elenco com Gabriel Grando. O jovem, formado na base gremista, negocia a ampliação de seu contrato com o clube, mas, mesmo assim, ainda não tem presença garantida na próxima temporada.

Contratado nesta temporada junto ao Pelotas, Jorge tem contrato com o Grêmio válido até dezembro de 2026. Contudo, o goleiro de 24 anos não deve ser aproveitado e não está descartada uma negociação para a sua saída.

Destaque nas categorias de base, Gabriel Menegon, goleiro de 17 anos, será uma das novidades na reapresentação do elenco para a temporada de 2026. Ele passa a integrar o elenco principal a partir de janeiro.

Recentemente, o Grêmio buscou informações sobre Weverton, do Palmeiras. No entanto, os altos valores envolvidos acabaram afastando o clube de uma possível investida no goleiro de 38 anos.