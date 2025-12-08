O que Gabriel Grando falou sobre possível permanência no Grêmio

Gabriel Grando (primeiro de pé, à esquerda) tem contrato até o final de 2026 Rafael Vieira / Grêmio,Divulgação

Com Tiago Volpi lesionado, Gabriel Grando recebeu a oportunidade de voltar ao time do Grêmio na última rodada do Brasileirão. Na partida deste domingo (7), na Ilha do Retiro, o Tricolor venceu o Sport por 4 a 0 e garantiu a classificação à Sul-Americana.

Após a partida, Grando falou sobre a possibilidade de permanência no Grêmio. O goleiro tem contrato até o final de 2026 e já recusou duas propostas de renovação com o clube por buscar maior sequência de jogos em campo.

— Amanhã meus empresários têm uma conversa com a nova direção e eu espero que tenha o melhor desfecho possível — disse.

O goleiro, que completou 100 jogos pelo Grêmio em outubro deste ano, revelou que gostaria de continuar atuando pelo time:

— Todo mundo sabe que minha vontade é ficar, já falei isso várias vezes, mas não depende só de mim, depende da nova direção também.

Com a vitória em Recife, o Grêmio termina o Brasileirão na 9ª colocação, com 49 pontos. A equipe volta a campo em janeiro, no Gauchão.