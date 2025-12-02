O provável time do Grêmio contra o Fluminense

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30min, pela penúltima rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O técnico Mano Menezes promoverá mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras na semana passada. Ele não poderá contar com Amuzu e Carlos Vinícius, ambos suspensos. As vagas devem ser preenchidas por Willian e André Henrique.
Assim, o Tricolor deve entrar em campo com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Alysson, Edenilson e Willian; André Henrique.
Kannemann e Marlon, que eram dúvidas por estarem suspensos, foram liberados para atuarem após o STJD conceder efeito suspensivo à dupla.
O Tricolor ainda segue na briga por uma vaga na Libertadores, caso o G-7 vire G-8. Atualmente, é 10º, com 46 pontos, dois a menos que o São Paulo, oitavo.
