O primeiro domingo de definições da Era Luís Castro no Grêmio

Português desembarca em Porto Alegre neste final de semana. FAYEZ NURELDINE / AFP

Luís Castro iniciará as primeiras horas deste domingo (21) em Porto Alegre. O novo técnico do Grêmio desembarcará na Capital para uma imersão no clube. Uma série de reuniões está prevista para alinhar detalhes que estão em discussão nos últimos dias por telefone. Mas que terão resolução nos dias que o treinador e seus auxiliares estarão na cidade para conhecer o CT Luiz Carvalho e a Arena. Um encontro que decidirá como será a largada de 2026.

Algumas das pautas do encontro estão definidas. O uso de jovens no grupo principal será um dos pilares do trabalho de Castro. E um trio de apostas será o pioneiro deste projeto. O zagueiro Luis Eduardo, o volante Tiaguinho e o meia-atacante Gabriel Mec começarão o Gauchão na equipe principal. Os três passaram períodos com Mano Menezes no CT Luiz Carvalho, mas agora serão mais que participantes dos treinamentos.

Outra questão que será tratada é o planejamento do Gauchão. A ideia original era usar uma equipe alternativa, com alguns jovens para dar suporte físico ao time. Nomes que tiveram baixa minutagem, como Jorge, João Lucas, Viery, Camilo, Riquelme e outros seriam utilizados para os jogos das primeiras rodadas. Um time formado majoritariamente por jovens sub-20 também poderá ser escalado nas três primeiras partidas do Gauchão.

Essas serão algumas das pautas para um almoço neste domingo do treinador com membros do departamento de futebol, direção e Conselho de Administração. Felipão também terá participação importante no planejamento para a largada da nova gestão. O coordenador técnico foi contratado pela direção que saiu em dezembro, mas foi mantido.

Pelos relatórios discutidos com a antiga gestão, o conceito é de que o time para 2026 está bem encaminhado. Algumas peças para o grupo precisam ser buscadas, como alternativas para as laterais. O foco do investimento deve ser na procura por um meia, com Monsalve também valorizado internamente para recuperar o rendimento mostrado em alguns momentos, e também na contratação de mais pontas.

A saída de Kike Olivera, que será emprestado ao Bahia, e a venda de Alysson para o Aston Villa, reduziu a lista de alternativas para a função. Amuzu, Aravena e Pavon são jogadores com potencial de venda nesta janela de transferências. E caso as propostas se confirmem, o departamento de futebol já mapeia opções para o ataque.

Um outro zagueiro também deve ser procurado em janeiro. Mas para entregar um perfil mais próximo ao modelo de jogo utilizado pela comissão técnica. O certo é que todos os jogadores do grupo atual estão sendo debatidos com a comissão técnica. Luís Castro e seus auxiliares estão olhando os jogos do Grêmio de 2025 e compartilharão suas impressões sobre a equipe com o departamento de futebol.

— Essa época é de especulação, pois não tem futebol e jogos. Nós temos a cautela necessária, conversamos todos nós, e o Grêmio já tem estrutura. Precisamos de algumas peças, mas temos que ter respeito pelos atletas — disse Paulo Pelaipe, executivo de futebol, na apresentação do departamento na Arena.

Depois de uma série de contatos telefônicos, a reunião presencial deste domingo dará o pontapé formal ao início de 2026 do Grêmio. Uma temporada que carrega a esperança de dias melhores após os últimos dois anos de rendimento decepcionante no Brasileirão.