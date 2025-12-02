O pior e o melhor cenário para o Grêmio ao término do Brasileirão

Faltando duas rodadas para o término do Brasileirão, o Grêmio ainda alimenta a classificação para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem, caso o G-7 vire G-8. Atualmente, ocupa a 10ª colocação, com 46 pontos, dois a menos que o São Paulo, oitavo, e atrás do Corinthians nos critérios.
Para garantir a vaga na principal competição sul-americana, precisa superar os dois paulistas. Se vencer os dois jogos que restam (Fluminense e Sport), o São Paulo não pode somar mais do que quatro pontos. E o Corinthians até poderia fazer os mesmos pontos do que o Tricolor, mas aí levaria a definição para o saldo de gols (hoje é -4 contra -6). Se não conseguir superar os paulistas, o Grêmio jogará a Sul-Americana de 2026.
Mas, como o campeonato está embolado, o Grêmio ainda não está matematicamente livre da queda. A chance para o pior cenário é ínfima: 0,0004%, conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A pior posição que o Grêmio pode terminar o Brasileirão é na 17ª colocação, sendo rebaixado.
Para isso, todas as oito combinações teriam de acontecer nas duas últimas rodadas:
- Grêmio perder as duas partidas
- Vasco somar ao menos um ponto
- Bragantino empatar ou vencer o Vitória
- Atlético-MG somar ao menos dois pontos
- Ceará somar três pontos
- Santos vencer os dois jogos
- Inter vencer os dois jogos
- Fortaleza vencer os dois jogos e tirar a diferença de oito gols no saldo
