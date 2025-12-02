O pior e o melhor cenário para o Grêmio ao término do Brasileirão

Mano ainda não tem sua permanência garantida para 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Faltando duas rodadas para o término do Brasileirão, o Grêmio ainda alimenta a classificação para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem, caso o G-7 vire G-8. Atualmente, ocupa a 10ª colocação, com 46 pontos, dois a menos que o São Paulo, oitavo, e atrás do Corinthians nos critérios.

Para garantir a vaga na principal competição sul-americana, precisa superar os dois paulistas. Se vencer os dois jogos que restam (Fluminense e Sport), o São Paulo não pode somar mais do que quatro pontos. E o Corinthians até poderia fazer os mesmos pontos do que o Tricolor, mas aí levaria a definição para o saldo de gols (hoje é -4 contra -6). Se não conseguir superar os paulistas, o Grêmio jogará a Sul-Americana de 2026.

Mas, como o campeonato está embolado, o Grêmio ainda não está matematicamente livre da queda. A chance para o pior cenário é ínfima: 0,0004%, conforme a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A pior posição que o Grêmio pode terminar o Brasileirão é na 17ª colocação, sendo rebaixado.

Para isso, todas as oito combinações teriam de acontecer nas duas últimas rodadas:

Grêmio perder as duas partidas

perder as duas partidas Vasco somar ao menos um ponto

somar ao menos um ponto Bragantino empatar ou vencer o Vitória

empatar ou vencer o Vitória Atlético-MG somar ao menos dois pontos

somar ao menos dois pontos Ceará somar três pontos

somar três pontos Santos vencer os dois jogos

vencer os dois jogos Inter vencer os dois jogos

vencer os dois jogos Fortaleza vencer os dois jogos e tirar a diferença de oito gols no saldo

