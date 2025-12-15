O pedido de Luís Castro que encantou a direção do Grêmio

Técnico Luis Castro será apresentado no domingo (20) MAURO PIMENTEL / AFP

Ainda que a reapresentação do Grêmio esteja marcada só para o dia 2 de janeiro, o técnico Luís Castro pediu para interromper as férias e já estará em Porto Alegre neste sábado (20).

Antes de dar início aos trabalhos da temporada, o treinador quer conhecer a cidade, as dependências do clube e conversar pessoalmente com os dirigentes.

Além disso, o comandante já será apresentado oficialmente no domingo (21).

A viagem será praticamente um "bate-volta". Já na segunda (22), o treinador retornará a Portugal para as festas de fim de ano e, 10 dias depois, voltará à Capital para o início da temporada.

A atitude de Luís Castro encantou os dirigentes gremistas. Afinal, o português poderia tranquilamente desfrutar das férias sem interrupção ao longo de dezembro e vir em definitivo apenas nos primeiros dias de 2026.

Porém, o treinador julgou importante vir o quanto antes para conhecer Porto Alegre, o CT Luiz Carvalho e a Arena, além de ter a primeira conversa presencial com o presidente Odorico Roman e os dirigentes políticos e profissionais do departamento de futebol.

Assim, quando chegar no dia 2 para comandar o primeiro treinamento da nova temporada, Luis Castro já saberá o máximo sobre o futuro local de trabalho, a cidade e a cultura tricolor.