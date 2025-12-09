O favorito nos bastidores para assumir como técnico do Grêmio

Treinador está desempregado desde novembro, FAYEZ NURELDINE / AFP

Há planos A, B e C, mesmo que o sotaque dos alvos seja o mesmo. Mas o alvo da nova gestão do Grêmio é Luís Castro, 63 anos, para 2026 e mais. O português é considerado o favorito, segundo fontes ouvidas para Zero Hora, para o cargo após a saída de Mano Menezes.

O nome era tratado como o principal candidato antes da oficialização de que Mano não permanecerá. E agora que a situação foi resolvida, uma proposta formal deve ser feita ao treinador. Nenhuma conversa foi mantida com o alvo antes do anúncio desta terça-feira (9).

A previsão é de que Luís Castro seja procurado formalmente para que a direção apresente o projeto pensado para o clube. E também ouvir o que o treinador pretende, as ideias do técnico para remontar o grupo de jogadores e algumas posições da comissão técnica.

Por conhecer o futebol brasileiro, e ter montado a base do Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão, Castro é considerado o candidato favorito para este momento do Grêmio.

Uma sinalização feita do investimento para a comissão técnica é a negociação para a contratação de Daniel Gonçalves, que assumirá a coordenação científica no Grêmio. O profissional ocupava o mesmo cargo no Palmeiras.

Um head scout também é procurado, alinhado ao pensamento de futebol que será implementado pelo técnico e o departamento de futebol. Weverton, do Palmeiras, será um jogador procurado para reforçar o Grêmio também.

O goleiro é considerado o perfil necessário para ajudar aos jogadores que chegaram em julho deste ano a comandar um vestiário que será reconstruído.