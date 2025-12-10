O ex-treinador da dupla Gre-Nal que serve de referência para Luís Castro

Paulo Autuori está à frente do Sporting Cristal, do Peru. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio está próximo de anunciar Luís Castro como novo treinador para a temporada de 2026. O português de 64 anos está livre no mercado desde novembro, quando deixou o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Experiente como técnico e com carreira em Portugal como jogador, Castro já dividiu o vestiário com inúmeros personagens brasileiros do futebol. Um velho conhecido da dupla Gre-Nal é considerado uma referência para o treinador português.

Paulo Autuori, 69 anos, atualmente no Sporting Cristal, do Peru, era auxiliar técnico de Marinho Peres no Vitória de Guimarães na temporada 1986/1987, quando Castro era lateral-direito da equipe. Autuori treinou o Inter em 1999. O Grêmio, em 2009.

— No passado, tive treinadores brasileiros na minha carreira de futebol muito interessantes e muito bons, como foi o caso do Paulo Autuori e do Marinho Peres. Foram duas referências para mim. Fui treinado por eles durante dois anos. Gostei tanto deles como gostei dos outros treinadores portugueses que também me ensinaram muito — relatou o português em sua entrevista de apresentação no Botafogo em 2022.

Em conversa com Zero Hora neste quarta-feira (10), Autuori relembrou a época e elogiou o trabalho de Castro como técnico.

— Ele era uma pessoa muito séria e da melhor qualidade. Marinho Peres era referência para todos nós. Fico lisonjeado pela lembrança. Tive a satisfação de trabalhar com o Castro e com o Abel Ferreira também. Ele mostrou competência à frente do Botafogo. Passou por uma escola muito forte em Portugal, no Porto. Tem a vantagem de saber como funciona o futebol brasileiro e suas particularidades. É um perfil muito interessante — ressaltou Autuori.

A expectativa é de que Castro assine contrato com o Tricolor por duas temporadas. Ele já tem experiência no futebol brasileiro. Ele treinou o Botafogo no começo da gestão Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.