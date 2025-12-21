Novo treinador do Grêmio, Luís Castro desembarca em Porto Alegre

Luís Castro foi recebido com festa pela torcida do Grêmio. Leonardo Bender / Agencia RBS

O novo treinador do Grêmio está em Porto Alegre. Junto com seu auxiliar Vítor Severino e sob a presença de alguns torcedores que gritavam seu nome, Luís Castro desembarcou no Aeroporto Salgado Filho no início da madrugada deste domingo (21). A apresentação oficial será na segunda-feira (23).

Além das dezenas de torcedores, os profissionais foram recebidos por dirigentes do Tricolor, como os vices Antônio Dutra Junior e Juliano Franczak.

O treinador falou sobre a oportunidade de comandar o Grêmio no desembarque.

— Me sinto muito honrado em representar o Grêmio, uma equipe e uma instituição muito grande — comentou o treinador, que ressaltou as conquistas do clube:

— Foi tricampeão da Libertadores, conquistou o título mundial, ganhou Copas, ganhou Brasileirão. É uma honra muito grande representar o Grêmio.

Quem também esteve presente na chegada do treinador foi Baidek, ídolo gremista e amigo de Luís Castro, que ajudou a intermediar as negociações.

— A expectativa é muito boa. Ele tem capacidade e uma vontade enorme de fazer um excelente trabalho — disse o ex-zagueiro, campeão da Libertadores e do mundo pelo Grêmio em 1983.

A vinda de Luís Castro

Torcedores do Grêmio estiveram no Salgado Filho para receber Luís Castro. Leonardo Bender / Agencia RBS

Primeiro técnico português da história do Tricolor, Castro será apresentado oficialmente a partir das 13h de segunda-feira, no auditório da Arena do Grêmio. Ele e Vitor Severino conhecerão as instalações do clube durante os próximos dias, antes de retornarem a Portugal.

No dia 2 de janeiro, Castro chega em definitivo junto com toda sua comissão para iniciar a temporada de 2026. Além de Vitor Severino, o técnico traz consigo o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e o preparador físico Nuno Cerdeira, além de um segundo auxiliar, Pedro Mané. O contrato de toda a comissão é até o final de 2027.

Aos 64 anos, Luís Castro estava livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Ao longo da carreira, o português conquistou seis títulos, quatro em nível nacional e dois em competições internacionais.

Ele tem experiência no futebol brasileiro, onde treinou o Botafogo no começo da gestão de John Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Antes, foi, por oito anos, o diretor técnico das categorias de base do Porto. Em 2022, quando desembarcou no Botafogo, vindo do Catar, o técnico tinha em seu currículo a formação de quatro das 25 maiores vendas do Porto: André Silva, Dalot, Fábio Silva e Ricardo Pereira.

Os títulos de Luís Castro

Taça da União das Associações de Futebol Árabe - 2023/2024 - Al-Nassr;

Copa do Emir do Catar - 2021/2022 - Al-Duhail;

Campeonato Ucraniano - 2019/2020 - Shakhtar Donetsk;

Premier League International Cup - 2016/2017 - Porto B;

Segunda Liga Portuguesa - 2015/2016 - Porto B;

III Divisão - Nível 4 - 2002/2003 - CD Estarreja.

Clubes em que Luís Castro já trabalhou

1997/2000 - RD Águeda;

2000/2001 - GD Mealhada;

2001/2003 - CD Estarreja;

2003/2004 - Sanjoanense;

2004/2006 - FC Penafiel;

2006/2013 - FC Porto (coordenador da base);

2013/2016 - FC Porto;

2016/2017 - Rio Ave;

2017/2018 - GD Chaves;

2018/2019 - Vitória SC;

2019/2021 - Shakhtar Donetsk;

2021/2022 - Al-Duhail;

2022/2023 - Botafogo;

2023/2024 - Al-Nassr;

2025 - Al Wasl.

*Esta reportagem foi supervisionada pelo jornalista Lucas Henriques