Grêmio

Chegou! 
Notícia

Novo treinador do Grêmio, Luís Castro desembarca em Porto Alegre

Português foi recebido com festa pela torcida tricolor no Aeroporto Salgado Filho na madrugada deste domingo 

Leo Bender*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS