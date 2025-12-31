Nova gestão do Grêmio procura Arthur para negociar permanência 

Arthur fez 13 jogos pelo Grêmio no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Destaque do Grêmio no Brasileirão, Arthur foi procurado pela nova gestão para viabilizar sua permanência no clube. Emprestado pela Juventus até 30 de junho, o volante precisará acertar com a equipe italiana sua situação antes de definir seu futuro.

Em entrevista exclusiva à Zero Hora nesta terça-feira (30), o presidente do Grêmio, Odorico Roman, revelou que já procurou o jogador para discutir as possibilidades de o volante permanecer no Grêmio após o empréstimo se encerrar, em junho.

— Fizemos uma conversa com o Arthur já há bastante tempo. Acho que faz mais de um mês que conversamos com ele, manifestamos a nossa posição em relação a ele, e estamos trabalhando para mantê-lo aqui no Grêmio — disse Odorico.

A situação, no entanto, é tratada com cautela. Segundo informações de pessoas próximas ao jogador, o acordo com a antiga gestão previa a permanência até o fim de 2026. A ideia era formalizar a rescisão com a Juventus, já que o clube italiano tem contrato com o meio-campista até 30 de junho de 2027.

— Não sei se a tendência é de permanência, mas o desejo das partes é de permanência — explicou o presidente.