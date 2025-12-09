Nova gestão do Grêmio marca reunião para definir o futuro de Mano Menezes

Mano Menezes chegou ao Grêmio em abril. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de tomar posse oficialmente como presidente do Grêmio na noite de segunda-feira (8), Odorico Roman e seu departamento de futebol terão como prioridade a definição de quem comandará o time tricolor em 2026. A decisão será definida em breve.

O primeiro passo ocorre nesta terça-feira (9), quando está marcada uma reunião entre o departamento de futebol e o técnico Mano Menezes. O encontro será conduzido pelo vice de futebol Antônio Dutra Jr. nesta terça-feira (9).

Independentemente da decisão a ser tomada, a nova gestão quer manter o bom relacionamento com o treinador por conta da história dele no clube. Nos bastidores, os últimos movimentos indicam por uma saída de Mano Menezes.

Caso ela se confirme, o ficha 1 para assumir o posto é o português Luís Castro. O profissional, que teve trabalho destacado no Botafogo, está livre no mercado. Seu nome foi apresentado aos novos dirigentes recentemente.

Seu último trabalho foi pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Fontes ouvidas pela reportagem indicam o interesse de Castro de voltar ao futebol brasileiro.

Segundo apurado por Zero Hora, o valor solicitado pelo estafe de Castro é inferior a R$ 2 milhões. O valor envolve toda a comissão técnica, que conta com auxiliares, preparador físico e analista de desempenho.

As negociações poderão evoluir a partir do desfecho oficial após a reunião com Mano. A intenção da nova presidência é de apresentar novidades até a quarta-feira (10), quando está marcada uma coletiva de imprensa do novo departamento de futebol, na Arena.

— Temos uma reunião marcada com o Mano Menezes para amanhã (terça-feira). É um técnico que respeitamos muito, que gostamos do trabalho dele, e a partir da quarta-feira passaremos as informações que tivermos — afirmou o novo presidente em coletiva.