Nova gestão do Grêmio define alvos para treinar o time em 2026

A primeira decisão da nova gestão do Grêmio, que assume nesta segunda-feira (8), será escolher o técnico para comandar o time em 2026. E entre as opções de renovar com Mano Menezes ou buscar um novo nome, cresce a possibilidade nos bastidores do clube de que a escolha será por uma mudança de comando. O nome de Luís Castro, português de 64 anos, surge como favorito neste segundo cenário.
A ideia de renovar com Mano perdeu força nas últimas semanas pela rejeição ao técnico observada na torcida. Em coletiva após a goleada sobre o Sport, neste domingo (7), ele desconversou sobre a permanência ou não no clube.
Mesmo com as dificuldades de uma temporada acidentada, com lesões de peças importantes, o rendimento do time decepcionou na reta final do Brasileirão. E o temor é começar 2026 com um trabalho que seja visto pela torcida como sequência deste ano.
Apesar da candidatura de Castro contar com muito entusiasmo entre membros da futura nova gestão, será o núcleo do futebol que decidirá quem será o técnico para iniciar 2026. A escolha do nome e a negociação ficarão sob responsabilidade do vice de futebol Antonio Dutra e do diretor-executivo Paulo Pelaipe.
Segundo apurado por Zero Hora, este processo começará na próxima terça-feira (9). Dutra conversa com Mano Menezes sobre a permanência ou não. E outros nomes serão procurados oficialmente apenas após essa definição.
A principal referência para a procura por Castro foi o trabalho feito na reestruturação do Botafogo. Ao assumir o time carioca em 2022, o treinador iniciou a equipe que terminou com o título do Brasileirão e da Libertadores de 2024.
O português está livre no mercado após passagens pelo futebol saudita e dos Emirados Árabes. Ele comandou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, de julho de 2023 a setembro de 2024. Em junho deste ano, o técnico acertou com o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Em novembro, após cinco meses de trabalho, o treinador rescindiu com o clube.
