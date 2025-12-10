Nova direção promete recuperar finanças do Grêmio: "Estamos no coma e queremos levar para uma situação mais saudável"

Nova direção do Grêmio foi apresentada nesta quarta (10). Duda Fortes / Agencia RBS

Seis pessoas se apresentaram nesta quarta (10) como responsáveis por devolver ao Grêmio ao caminho das vitórias. Alguns personagens são bem conhecidos do torcedor, como Felipão e Paulo Pelaipe. O vice de futebol Antonio Dutra e o presidente Odorico Roman também passaram a ser rostos reconhecidos com facilidade. Outros ainda menos, como o diretor de futebol Rafael Lima e o CEO Alex Leitão. Mas juntos, carregam as expectativas dos milhões dos gremistas de dias melhores a a partir de 2026.

Se o time de futebol ainda levará ainda um mês para entrar em campo, fora de campo a equipe da direção já se mostrou bem alinhada. Um a um, mesmo em respostas diferentes, o discurso nas manifestações passou pelo mesmo caminho de necessidade de reconstrução financeira e ajustes no futebol no clube.

A fala mais importante foi de Leitão. Responsável por tocar o dia a dia da área financeira, o executivo deixou claro que o momento é delicado.

— O foco total é o fluxo de caixa. Isso nos dá a capacidade de priorizar a dívida de curto prazo. Estamos no coma e queremos levar para uma situação mais saudável. Isso demora um pouco. Teremos consultorias nos ajudando a desenhar isso — explicou.

Ainda assim, Odorico Roman disse que a direção não vai desviar o foco da principal atividade do clube.

— Queremos fazer um time competitivo em campo e com sustentabilidade, que recupere a saúde financeira para termos tranquilidade e trabalharmos no futebol. E é para isso que vamos trabalhar com afinco e determinação — afirmou.

Mistério sobre técnico

Questionados, Dutra e Pelaipe se esquivaram sobre a contratação de Luís Castro. Ambos falaram que o trabalho para a chegada de um novo treinador está em andamento, mas evitaram confirmar a negociação.

— Todos os negócios que iremos tratar, só confirmaremos quando estiverem efetivamos. Estamos trabalhando nesta questão. Respeito o interesse. Vamos tratar da dinâmica do departamento — projetou Dutra.

A resposta de Pelaipe sobre o trabalho de chegadas e saídas também seguiu na mesma linha de cuidado com finanças.

— Vamos nos adaptar dentro da política financeira do clube. Sabemos que o desafio é grande. Não iremos comentar sobre jogadores. Temos que preservar o nosso patrimônio. Estamos analisando internamente e olhando com cuidado — explicou.