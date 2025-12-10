Grêmio

Cofre tricolor
Notícia

Nova direção promete recuperar finanças do Grêmio: "Estamos no coma e queremos levar para uma situação mais saudável"

Dirigentes também trabalham para contratar novo técnico e reforçar o grupo de jogadores

Marco Souza

