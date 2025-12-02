Nova direção do Grêmio define a grande prioridade na busca por reforços para 2026

Meta do clube é contratar entre 5 a 6 jogadores Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio deve buscar entre cinco a seis reforços para a próxima temporada. A maior prioridade é um meia articulador, mas ideia é efetivar contratações para todos os setores.

O entendimento da futura direção do Tricolor é de que há uma base boa, turbinada por nomes como William e Carlos Vinícius. Porém, os objetivos são qualificar o grupo e adquirir um camisa 10 com qualidade na armação para ser titular.

Além disso, os dirigentes já têm conversas em andamento com o goleiro Weverton do Palmeiras. A ideia é buscar ainda um lateral-direito titular e um atacante com nível de titularidade.

Por fim devem ser buscados ainda um zagueiro e um primeiro volante para composição de grupo ou para disputar posição com os atuais atletas dessas funções.

As negociações devem ser intensificadas após o fim do Brasileirão.

Um tema ainda em debate é o futuro de Mano Menezes. Embora a permanência do treinador seja cogitada, a nova direção também avalia contratar um estrangeiro afirmado no mercado, e, caso a opção seja por este perfil, o nome de Luís Castro, ex-Botafogo, é o favorito.