“Nós vamos trabalhar para transformar o Grêmio”, diz Odorico Roman sobre a gestão financeira do clube

Roman recebeu camisa do presidente do Conselho, Philippe Jardim. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Odorico Roman assumiu na noite de segunda-feira (8) como presidente do Grêmio e recebe um clube longe de ter a situação econômica ideal. O aspecto financeiro será um ponto em que ele e seu Conselho de Administração se debruçarão para encontrar novas fontes de receitas para o clube durante o mandato do triênio 2026-28.

A projeto de Roman é que o Grêmio consiga se sustentar com os recursos gerados pelo próprio clube.

— O que eu falei no discurso, é que um clube não consegue ser sustentável no longo prazo, não consegue competir, se ele não tiver capacidade de geração de receitas sem custo. Um clube que vive de empréstimos, um clube que vive de de tomar dinheiro em bancos, acaba tendo um dreno muito grande, que são os juros bancários, e isso acaba diminuindo a capacidade de investimento.

A situação é complexa. O novo presidente afirmou que não há uma solução rápida, mas que é sua meta deixar o Grêmio autossustentável e com maior competitividade com as principais equipes do Brasil neste momento.

— Nós vamos trabalhar para transformar o Grêmio, não num curto prazo porque não é muito simples, mas nós vamos trabalhar para transformar o Grêmio num clube autossustentável com fontes de receitas novas e ampliando as receitas antigas que são tradicionais, como patrocinadores. Queremos que o Grêmio seja um clube que possa voltar a competir em alto nível.

Entre fatores capazes de gerar receita está a gestão da Arena, assumida pelo clube no fim deste ano. Entre os recursos provenientes do estádio está a venda dos naming rights.