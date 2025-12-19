Negócios milionários com o Botafogo podem render reforço ao Grêmio

Savarino atua pelo Botafogo e pela seleção da Venezuela. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Grêmio e Botafogo realizaram duas importantes negociações nos últimos anos. O Tricolor negociou, de forma definitiva, dois jovens ativos com os cariocas. Os valores superam R$ 70 milhões e, ainda com quantias a receber, os gaúchos podem utilizar esse crédito na busca por reforços.

Segundo informações do colunista de GZH, Cesar Cidade Dias, o Grêmio estaria disposto a negociar parte dos valores devidos pelo Botafogo para tentar a contratação do meia venezuelano Savarino. O contrato do jogador com o clube carioca foi renovado recentemente e tem validade até dezembro de 2028.

O Botafogo tem dívidas por dois jogadores negociados com o Grêmio. Em abril de 2024, os cariocas compararam Cuiabano por R$ 8 milhões. Recentemente, o lateral-esquerdo foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Grêmio tem direito a receber mais de R$ 6 milhões pela transação. Ou seja, o total seria de R$ 14 milhões.

Em fevereiro deste ano, foi a vez de Nathan Fernandes ser negociado de forma definitiva. O Botafogo acertou o pagamento de US$ 10 milhões (R$ 57,3 milhões cotação da época), de forma parcelada, pela compra do meia-atacante. Ainda há valores a receber por parte do Tricolor.

Somando as duas negociações realizadas nos últimos dois anos, os valores ultrapassam R$ 70 milhões. Mesmo com montantes em aberto, a possibilidade de uma negociação nesses termos é pequena.