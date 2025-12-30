Negociado com o futebol inglês, Alysson se despede do Grêmio: "Amor por este clube e por esta torcida incrível"

Alysson chegou a ser titular em algumas partidas desta temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais um jovem promissor deixa o Grêmio rumo ao futebol europeu. O atacante Alysson Edward, de 19 anos, confirmou nas redes sociais que está deixando o Tricolor. A partir do próximo ano, ele será jogador do Aston Villa, da Inglaterra.

Em uma publicação em forma de vídeo com momentos de Alysson no clube gaúcho, o jogador lembrou que defendeu o Grêmio por 10 anos, já que foi formado na base do clube. Ele destacou que aprendeu valores, a ser mais responsável e que sai com um grande amor pela equipe e pela torcida. Confira abaixo a publicação:

Alysson já está na Inglaterra para realizar os trâmites finais da negociação. A venda gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões), com a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus. O Grêmio ficará com 90% do valor total da transação.

Em 2025, o atacante de 19 anos disputou sua primeira e única temporada no elenco principal gremista. Pelo Grêmio, foram 43 jogos, dois gols marcados e cinco assistências. Um dos momentos de maior destaque foi quando marcou o gol da vitória no Gre-Nal do segundo turno do Brasileirão, quando o Grêmio venceu o Inter no Beira-Rio, por 3 a 2.