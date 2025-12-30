Grêmio

Até logo
Notícia

Negociado com o futebol inglês, Alysson se despede do Grêmio: "Amor por este clube e por esta torcida incrível"

Jovem de 19 anos publicou um vídeo nas redes sociais como forma de agradecimento ao Tricolor

Zero Hora

